agriversa.org – Die technisch innovative Lösung des „ZukunftsStall ANMS 4.0“

In Anlehnung an die Tierhaltung auf den ALM-Weiden, wo Kühe ausschließlich in den Sommermonaten gehalten werden und an Erkenntnisse aus dem Hochleistungssport, wurde ein neues Stallsystem kreiert.

Die Initiatoren des ANMS 4.0 haben in enger Kooperation mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Architekten und Experten aus der Milchwirtschaft in den vergangenen Jahren ein völlig neues, modulares Stallkonzept für die Rinderhaltung, den vollautomatisch arbeitenden, klimatisierten „Agriversa Null Emissions – MilchkuhStall 4.0“ für Milchkühe entwickelt und zur Anwendungsreife für alle Regionen der Erde gebracht.

Dabei bestehen die Hauptanliegen darin, die Vorzüge der ALM in den geschlossenen Stall ganzjährig zu implementieren und die Stress verursachenden Faktoren, wie große Hitze und starke UV-Strahlung, unzureichende Futter- und Wasserversorgung, die lästigen Fliegen und Krankheiten übertragende Moskitos, aber auch Vögel und Nagetiere einfach draußen zu lassen.

Ein weiteres entscheidendes Merkmal ist, dass der ANMS 4.0 nicht nur keinerlei TreibHausGase und unangenehme Gerüchte an die Umwelt abgibt, sondern diese mit hoher wirtschaftlicher Effizienz verwertet und somit dem Stallbetreiber neue, erhebliche Einnahmequellen eröffnet.

Die Innovation der „ANMS 4.0 ZukunftsStalllösung“ basiert auf einer neuen, komplexen „STALL-HARD-WARE“. Sie besteht aus vollautomatisch gesteuerter, digitalisierter Melk-, Fütterungs- und Mistungs-technik, technische Anlagen zur Erzeugung des optimalen „Agriversa-Kuhklima“ mit einer Stalltemperatur von durchschnittlich 15 bis 18 ?, bei ca. 70 % Luftfeuchtigkeit. Die laktierenden Kühe erhalten täglich 16 Stunden Tageslicht mit 220 Lux und die Trockensteher dagegen für nur 8 Stunden je Tag.

Der ANMS 4.0 bietet höchsten Kuhkomfort sowie tierartengerechtere Haltungsbedingungen. In ihm kann sich jede Kuh frei bewegen. Sie hat ungehinderten Zugang zur Hochliegebox, zum Fressplatz, zu frischem Tränkwasser und sie wird täglich dreimal gemolken. Täglich wird sie im absolut neuartigem „Agriversa Bewegungs- und Therapiemodul“ rund 45 Minuten intensiv sportlich bewegt. Sie läuft dabei über mit Baumrinden-Mulch ausgelegten Wegen und durchquert großzügig angelegte Wasserkanäle, auch mit Gegenstrom.

Absolut neu ist, dass im ANMS 4.0 zum Einsatz kommende methodisch und inhaltlich innovative, weitgehend digitalisierte Betriebskonzept, die „STALL-SOFTWARE“.

Dr. agr. habil Werner Baumgart; Steffen Baumgärtel

Mehr Infos agriversa.org

Der „Agriversa NullEmissions – MilchkuhStall 4.0“ – steht für eine klima-, umwelt- und tiergerechte sowie eine nachhaltige, wirtschaftlich sehr effiziente landwirtschaftliche Produktion!

Der ANMS 4.0 ist Hightech pur für den Kuhstall. Wissenschaftler, Ingenieure, Architekten und Experten aus der Milchwirtschaft haben seit Jahren gearbeitet.

In einem transparenten, geschlossenen, luftdichten Stall-System werden für die Kühe optimale, stressarme Lebensbedingungen, wie auf einer Berg-Alm geschaffen. Es gibt Höhenluft, ideale Temperaturen, gesunde Luftfeuchtigkeit, optimale Licht- und UV-Strahlungsverhältnisse, hochwertiges Futter, viel Platz, viel Bewegung und höchsten Kuhkomfort!

Der neue innovative Agriversa NullEmissions-MilchkuhStall 4.0 garantiert, dass an die Umwelt nicht nur keine TreibHausGase abgegeben und eine Geruchsbelästigung für die Bevölkerung vermieden wird, sondern dass die TreibHausGase und die anfallende Gülle mit hoher Effizienz wirtschaftlich verwertet werden!

