Agriversa.org – „Revolutionäre Innovation: Der ANMS 4.0 – Der MilchkuhStall der Zukunft“

Das Warten hat ein Ende – der ANMS 4.0 ist da!

Der „Agriversa NullEmissions – MilchkuhStall 4.0“ steht für klima-, umwelt- und tiergerechte sowie nachhaltige, wirtschaftlich sehr effiziente Milchproduktion. Der ANMS 4.0 ist Hightech pur und eine Revolution in der Milchwirtschaft.

In einem transparenten, geschlossenen, luftdichten Stall-System werden für die Kühe optimale, stressarme Lebensbedingungen geschaffen, wie auf einer Berg-Alm.

Die Kühe erhalten Höhenluftbedingungen, wie auf einer 1.750 Meter hochgelegenen Alm. Im Stall gibt es ideale Temperaturen, gesunde Luftfeuchtigkeit, optimale Licht- und UV-Strahlungsverhältnisse, hochwertiges, nicht genverändertes Futter, viel Platz, viel Bewegung und höchsten Kuhkomfort!

Der neue innovative Agriversa NullEmissions-MilchkuhStall 4.0 garantiert darüber hinaus vor allem, dass an die Umwelt nicht nur keine TreibHausGase abgegeben und eine Geruchsbelästigung der Bevölkerung vermieden wird, sondern dass die anfallenden TreibHausGase und die Rohgülle mit hoher Effizienz in der angeschlossenen Agriversa Biogasanlage Plus 4.0 wirtschaftlich verwertet werden.

Mit diesem revolutionären Konzept kann zum einen die Milchproduktion wesentlich gesteigert und zum anderen kann eine nachhaltige, umwelt-, klima- und tiergerechte sowie effiziente Milchwirtschaft sichergestellt werden.

Der ANMS 4.0 ist eine echte Innovation und ein Meilenstein in der Landwirtschaft.

Durch die umfassende, optimale Nutzung regenerativer Energien und die Wandlung der umweltbelastender Schadgase, wie Methan, CO2, der Stickoxide, Ammoniak und des Schwefelwasserstoffs in zusätzliche Wirtschaftsgüter kann der ANMS 4.0 in der Folge seinen Energiebedarf zu 100% selbst decken.

Die erzeugte regenerative Energie reicht aus, um nicht nur die Milchproduktion zu betreiben, sondern auch die angeschlossenen Betriebsteile, Verwaltung, Unterkünfte, Schulen, Kindergärten, Bürogebäude, Gaststätten und örtliche Produktionsstätten energieautonom zu betreiben, zu heizen und mit Strom zu versorgen.

Nicht zuletzt kann durch die Energieautonomie jedes Kilogramm Milch, jedes Kilogramm Rindfleisch mit einem negativen CO2-Fußabdruck erzeugt und ernährungstechnisch verarbeitet werden. Der ANMS 4.0 zeigt, dass eine nachhaltige und energieautonome Milchproduktion möglich ist und dass die Landwirtschaft auch damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.

