Agriversa.org – Die Zukunft der Milchproduktion ist da!

Vorstellung des umwelt- und tiergerechten MilchkuhStalls der Zukunft. Der „Agriversa NullEmissions-MilchkuhStall 4.0“ – kurz ANMS 4.0 – ist ein Meilenstein in der landwirtschaftlichen Produktion.

Der Stall ist im hohen Maße klima-, umwelt- und tiergerecht. Er ist nachhaltig und gewährleistet eine wirtschaftlich effiziente Milchproduktion. Ein Team aus deutschen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten hat zusammen mit Experten aus der Milchwirtschaft seit Jahren an der Umsetzung des Stallprojekts gearbeitet. Der ANMS 4.0 ist ein Hightech-Stall, der den Kühen optimale, stressarme Lebensbedingungen bietet und somit eine Steigerung der Milchleistung um 10-15% gegenüber den besten Milchviehanlagen Deutschlands garantiert.

In einem lichttransparenten, geschlossenen, luftdichten modularem Stall-System werden die Kühe optimal versorgt. Die Haltungsbedingungen sind weitgehend an die natürlichen Lebensbedingungen der Kühe, wie auf einer Berg-Alm, angepasst. Es gibt Höhenluftbedingungen, wie auf einer 1.750 Meter hochgelegenen Alm, optimale Stalltemperaturen, gesunde Luftfeuchtigkeit, optimale Licht- und UV-Strahlungsverhältnisse, hochwertiges, nicht genverändertes Futter, viel Platz, viel Bewegung und höchsten Kuhkomfort, Der ANMS 4.0 erfüllt im hohen Maße die „Fünf Freiheitsgrade der Tiergerechtigkeit“!

Der Stall basiert auf einer neuen, komplexen „STALL-HARDWARE“, bestehend aus vollautomatischer Melk-, Fütterungs- und Mistungstechnik und dem technisch erzeugten optimalen „Kuh-Klima“ mit und ohne Höhenluftbedingungen, mit max. 18 Grad Celsius Stalltemperatur, ca. 70 % Luftfeuchtigkeit und bis zu 16 Stunden natürlichem Tageslicht in der Laktations- und 8 Stunden in der Trockenstehphase. Es gibt keine Krankheiten übertragende Insekten, Vögel bzw. Ratten.

Der ANMS 4.0 ist ein wichtiger Schritt hin zur geforderten Null-Emission-Milchproduktion. Der Stall garantiert, dass nicht nur keine TreibHausGase- und unangenehme Gerüche an die Umwelt abgegeben werden, sondern, dass alle TreibHausGase und die anfallende Gülle mit hoher Effizienz in der Biogasanlage Plus 4.0 wirtschaftlich verwertet werden. Mit Hilfe regenerativer Energien werden aus den umweltbelastenden Schadgasen neue, zusätzliche Wirtschaftsgüter, wie BioMethan, Grüner Wasserstoff, Wärme und Kälte, erzeugt. Die so gewonnene regenerative Energie reicht aus, um die angeschlossenen Betriebsteile energieautonom zu betreiben.

Mehr Infos bei www.agriversa.org

