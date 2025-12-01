  • Aids-Kampagne 2026 / Vergiss Aids nicht

    Prominente und Reality-Stars gemeinsam gegen HIV und AIDS.
    Ich kenne meinen HIV-Status und du?

    BildIch kenne meinen HIV-Status und du?

    Am 1. Dezember 2025 startete die neue bundesweite Informationskampagne für das Jahr 2026 „Vergiss Aids nicht“. Ziel ist es, aufzuklären, Verantwortung zu stärken und Menschen dazu zu ermutigen, ihren HIV-Status regelmäßig überprüfen zu lassen.

    Trotz medizinischer Fortschritte bleibt Aufklärung notwendig. Nach aktuellen Schätzungen infizieren sich in Deutschland jedes Jahr rund 3.000 Menschen neu mit HIV, etwa 10.000 leben unwissentlich mit dem Virus (RKI-Schätzung).

    Kernanliegen der Kampagne

    * Wissen schützt: Vermittlung aktueller Informationen zu HIV, Therapie, Schutzmethoden und Prävention.
    * Test vor dem Date: Förderung eines selbstverständlichen und verantwortungsbewussten Umgangs mit HIV-Tests.
    * Solidarität statt Stigma: Klare Haltung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen.

    Prominente Unterstützung

    26 Persönlichkeiten aus Entertainment, Social Media, Musik und Reality-TV unterstützen die Kampagne, indem sie ihre Reichweite zur Verfügung stellen und offen über Verantwortung, Testkultur und Solidarität sprechen.

    Auszug der Unterstützenden:

    Bert Wollersheim, Ginger Wollersheim, Marianne Rosenberg, Kevin Schäfer, Micaela Schäfer, Maurice Gajda, Michael Gajda, Kevin Flocke Platzer, Dieter Grabowski, Annemarie Herren, Annemarie Eifeld, Matthias Mangiapane, Miss Kavila u.v. m.

    Reichweite der Kampagne

    * 26 prominente Unterstützer:innen mit großer Social-Media-Präsenz
    * Am 1. Dezember startet der neue Werbespot auf RTL! Einschalten lohnt sich.
    * Kostenfreie Ausstrahlung des Kampagnen-Spots durch 14 TV-Sender im gesamten Jahr 2026
    * Zusätzlich kostenfreie Ausspielung durch mehrere bundesweite Radiosender

    Digitale Erweiterungen

    * Start der neuen Website www.vergissaidsnicht.de
    * Launch des ersten offiziellen Online-Shops der Initiative
    * Veröffentlichung des Kampagnensongs „Licht in uns“ ab 1. Dezember 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen

    Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und stehen Ihnen für Interviews, Hintergrundinformationen oder weiteres Pressematerial jederzeit zur Verfügung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Selbsthilfe Express e.V.
    Herr Thomas Zimmermann
    Leipziger. 197
    15230 Frankfurt (Oder)
    Deutschland

    fon ..: 01601440000
    web ..: https://www.vergissaidsnicht.de
    email : presse@ikmhs.de

    Der Verein „Selbsthilfe Express“ ist nicht nur eine Selbsthilfegruppe für HIV und AIDS, sondern hat es sich zur Aufgabe gemacht aktiv im Kampf gegen HIV und AIDS Kampagnen in Deutschland durchzuführen. Der Verein ist gemeinnützig anerkannt und beim Vereinsregister eingetragen.

    Pressekontakt:

    Selbsthilfe-Express e.V.
    Herr Thhomas Zimmermann
    Leipziger Straße 197
    15230 Frankfurt

    fon ..: 01601440000


