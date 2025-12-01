Klassik trifft Rock. Vergangenheit trifft Zukunft. Mensch trifft Maschine.

Was wäre, wenn Wolfgang Amadeus Mozart heute leben würde – mit E-Gitarre, Synthesizer und einem Rockchor im Rücken?

Was, wenn Bach, Schubert oder Verdi ihre Meisterwerke mit modernen Sounds neu denken könnten?

Der Schweizer Musiker, Sänger und AI-Pionier henry+ beantwortet genau diese Fragen – mit seiner einzigartigen Albumreihe AI MUSICWORLD. Eine musikalische Zeitreise der besonderen Art: visionär, emotional, überraschend aktuell.

Bereits erschienen:

AI MUSICWORLD VII – Mozart Reimagined

Zwischen Oper und Stadionrock. Eine Hommage an Genialität und Gefühl.

AI MUSICWORLD XIII – Bach Reimagined

Die barocke Strenge explodiert in sphärischen Gitarrenwänden und dramatischen Chören.

AI MUSICWORLD VIII – Schubert Reimagined

Vom Erlkönig bis zur Forelle – melancholisch, melodisch und voller Tiefe.

AI MUSICWORLD XII – Verdi Reimagined

Die Bühne brennt. Verdi wird Rock-Drama. Episch. Italienisch. Zeitlos.

Jedes Album enthält 7 neue Tracks – inspiriert von Originalwerken, aber komplett neu arrangiert, produziert und interpretiert.

henry+ verschmilzt klassische Kompositionskunst mit modernen Rockelementen, AI-generierten Soundtexturen und seiner unverwechselbaren Stimme.

Weihnachts-Doppelschlag am 21.12.2025:

AI MUSICWORLD X – Vivaldi Reimagined

Die vier Jahreszeiten wie du sie noch nie gehört hast – als energiegeladene Rock-Oper, tanzbar und dramatisch.

AI MUSICWORLD IX – Beethoven Reimagined

Revolutionär und kraftvoll. Zwischen Hymne und Hardrock. Beethoven im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.

AI MUSICWORLD ist mehr als ein Musikprojekt – es ist eine stilistische Grenzüberschreitung.

Ein Dialog zwischen Jahrhunderten.

Ein neues Kapitel in der Geschichte des Rock.

Und der Beweis: Klassik lebt – wenn man sie mutig neu denkt.

? Jetzt auf über 30 Plattformen weltweit – Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube & mehr.

? Weitere Alben mit Mahler, Tchaikovsky, Debussy u. a. in Planung.

henry+

Musiker mit Vergangenheit. Produzent der Zukunft.

WWW.AI-MUSICWORLD.COM

Der Weg von henry+ – Rock’n’Roll mit Herz, Seele und KI

Die Geschichte von henry+ beginnt nicht auf einer großen Bühne, sondern im zarten Alter von sechs Jahren – in den Restaurants von Dietikon bei Zürich. Während andere Kinder noch mit Bauklötzen spielten, stand der kleine Henry inmitten festlich gedeckter Tische und sang sich mit Kinderliedern in die Herzen der Gäste – und zu einem stolzen Taschengeld.

Mit 15 Jahren gründete er im Raum Solothurn seine erste Band – die Thunderbirds. Aus jugendlicher Leidenschaft wurde bald ernsthafte Musik: Mit POINT, seiner Melodic-Rock-Band, spielte er später gleich mehrfach am renommierten Montreux Jazz Festival – ein Ritterschlag für jeden Schweizer Musiker.

Der Wendepunkt kam 1979: Nach einer erfolgreichen Italientour mit POINT stand plötzlich Chris von Rohr (Krokus) vor seiner Tür. „Eine Fusion mit Krokus ist überfällig!“, sagte er – und Henry zögerte nicht. Mit voller Energie stieg er ein in die Produktion des legendären Albums „Metal-Rendez-Vous“, das Krokus den internationalen Durchbruch bringen sollte. Erste Proben für die bevorstehende Tour durch Deutschland, Österreich und Ungarn liefen auf Hochtouren.

Doch dann der Schock: Henrys italienische Plattenfirma bestand auf einer 20-tägigen Promotour durch 21 italienische Städte – inklusive TV-Auftritten, Radioshows, Diskotheken und dem Sanremo-Festival. Um seinen Vertrag nicht zu brechen, entschied sich Henry schweren Herzens, Krokus zu verlassen. Doch nicht ohne sich zuvor in London mit seinem Nachfolger Marc Storace zu treffen – und ihm die Demo-Tapes für Metal-Rendez-Vous persönlich zu übergeben.

1982 entstand ein echter Kult-Klassiker: das Vinyl-Album „Henry Fries & The Cityleaders“, gemeinsam mit den Ex-Krokus-Mitgliedern Thomy Kiefer und Jürg Nägeli, produziert im hauseigenen Studio in Biel-Bienne.

In den Folgejahren machte sich Henry auch als Konzertveranstalter einen Namen: Im Bieler Kongresshaus holte er Größen wie Blue Öyster Cult, John Mayall’s Bluesbreakers oder seinen engen Freund Polo Hofer auf die Bühne.

Ab 2000 widmete er sich neuen musikalischen Wegen: mit der Berner Mundartband Gopfriedstutz und später der Monday Blues Band entstanden weitere Tonträger. Besonders bemerkenswert: ein Bildungsprojekt zur Rockgeschichte der 60er-Jahre, das ihn gemeinsam mit Gitarrist Pierre-Alain Kessi (After Shave) über 100-mal in Schweizer Schulen führte.

Sein letztes Konzert war ein besonders emotionales: ausverkauftes Kofmehl Solothurn, zum Gedenken an seinen verstorbenen Bandfreund Thomy Kiefer.

Doch als die Stimme schwächer wurde und gesundheitliche Komplikationen auftraten, war das für Henry kein Grund, leiser zu treten. Im Gegenteil: Er wurde AI-Pionier, gründete das Projekt AI MUSICWORLD und veröffentlichte unter dem Künstlernamen henry+ bisher sechs Alben, vollgepackt mit eigenen Kompositionen, gereiften Ideen und neuen Klangwelten.

Sein Fokus heute: epische Classical-Rock-Crossover-Alben, inspiriert von Mozart, Bach, Schubert, später auch von Verdi, Chopin, Tchaikovsky, Wagner und Mahler.

Mit visionärer Technik, einer reichen musikalischen Biografie – und der unbändigen Lust, die Grenzen von Rock, Klassik und KI neu zu definieren.

Pressekontakt:

AI-MUSICWORLD.COM

Herr Heiner Fries

Waldeckstrasse 8

2575 Gerolfingen

fon ..: +41796325080

email : henry@satoshinakamoto.rocks

