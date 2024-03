Anime trifft Klassik: Das ONE PIECE Music Symphony Orchesterkonzert zum 25. Jahrestag

Zum 25. Jubiläum des Animes „One Piece“ wird eine spezielle Aufführung der ONE PIECE Music Symphony in Berlin am 26. Oktober 2024 präsentiert.

Zum 25. Jubiläum des ikonischen Anime „One Piece“ bietet sich Liebhabern der Serie die einmalige Gelegenheit, die Magie und das Abenteuer in einem außergewöhnlichen Format zu erleben. Begeisterte Anhänger dürfen sich auf ein spektakuläres Orchesterkonzert freuen, das die unvergesslichsten Momente von „One Piece“ auf einer riesigen Leinwand zum Leben erweckt, begleitet von den leidenschaftlichen Klängen des Deutschen Filmorchesters Babelsberg als Teil eines 50-köpfigen Orchesters, der ONE PIECE Music Symphony. Diese besondere Aufführung findet in Berlin am Samstag, den 26. Oktober 2024, statt und verspricht, ein unvergleichliches Erlebnis zu werden. Tickets sind ab sofort bei reservix.de erhältlich.

Das Konzert in Berlin ist Teil einer weltweiten Tournee, die das 25-jährige Bestehen von „One Piece“ zelebriert und ein neues Programm präsentiert, das die Highlights und die Entwicklung der Serie über die letzten zwei Jahrzehnte umfasst. Mit beliebten Songs wie „We Are!“, „Sai sai saikyo!!!“, „Oitsumerareta“ und „Binks no Sake“, ergänzt um einige neu komponierte Stücke für dieses Jubiläum, wird das Event ein Fest für die Sinne und ein Muss für jeden Fan der Serie sein.

Die ONE PIECE Music Symphony, das einzige offizielle „One Piece“ Konzert, entstand in direkter Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Komponisten Kohei Tanaka und steht unter Lizenz von TOEI ANIMATION. Seit dem Beginn der Konzertreihe sorgte diese weltweit für ausverkaufte Säle und wurde von renommierten nationalen Orchestern aufgeführt. Mit einer perfekten Synchronisation von Bild und Ton transportiert die Show die Zuschauer direkt in die Welt von Monkey D. Luffy und seiner Strohhutbande, um ihre abenteuerlichen Reisen und Kämpfe auf hoher See neu zu erleben.

Das Event bietet eine einzigartige Gelegenheit, die lebendige Welt von „One Piece“ durch die majestätische Kraft eines Symphonieorchesters zu erleben, und markiert einen Höhepunkt in der Geschichte des Animes. Fans und Neulinge gleichermaßen sind eingeladen, Teil dieser Feier zu sein und die Abenteuer der Strohhutbande auf eine Weise zu erfahren, wie sie noch nie zuvor präsentiert wurde.

One Piece“, das epische Anime-Abenteuer um den Piraten Monkey D. Luffy und seine bunte Crew auf der Suche nach dem legendären Schatz „One Piece“, begeistert seit über zwei Jahrzehnten Fans weltweit. Zum 25. Jubiläum dieser ikonischen Serie wird die ONE PIECE Music Symphony vorgestellt, ein außergewöhnliches Orchesterkonzert, das die unvergesslichen Geschichten und Charaktere von „One Piece“ musikalisch zum Leben erweckt. Auf einer riesigen Leinwand werden die denkwürdigsten Szenen der Serie gezeigt, während ein 50-köpfiges Orchester die herzergreifende Musik spielt, die die Fans so lieben. Dieses Konzert bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Welt von „One Piece“ auf eine ganz neue, musikalisch eindrucksvolle Weise zu erleben.

Die Berliner Aufführung der ONE PIECE Music Symphony zum 25-jährigen Jubiläum, produziert von La Fée Sauvage und präsentiert von RBK Fusion, wird am 26. Oktober 2024 um 20:00 Uhr stattfinden.

