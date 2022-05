Der Mensch statt der Maschine macht GVV direkt zum sehr starken Versicherer

„Focus Money“ – GVV Direktversicherung gehört zu den besten in Deutschland

60 000 Verbraucher können nicht irren: Denn so viele haben festgestellt, dass die GVV Direktversicherung zu den besten in Deutschland gehört. Im Auftrag der Zeitschrift „Focus Money“ haben diese Verbraucher GVV Direkt bei der Kunden- und Finanzbetreuung von Direktversicherungen als „sehr stark“ bewertet. Damit landete der Versicherungskonzern mit seinem Stammsitz in Köln auf Platz drei, hinter Cosmos und Huk24. „Dass wir als relativ kleines Versicherungsunternehmen schon direkt hinter zwei ganz großen Playern notiert sind, erfüllt uns natürlich schon mit einem gewissen Stolz“, sagt GVV-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Schwade.

Dieses für die GVV so erfreuliche Ranking kommt natürlich nicht aus heiterem Himmel. Denn „direkt“ hat bei GVV eine ganz besondere Bedeutung und meint den sofortigen Kontakt zum Kunden. „So haben wir uns“, sagt Wolfgang Schwade, „ganz bewusst gegen nervige Tasterei auf dem Telefon entschieden, die nach minutenlangen Warteschleifen letztendlich zum Berater führt. Bei uns meldet sich beim Kundenanruf sofort ein Mensch und keine Maschine. Dieser persönliche Erstkontakt vermittelt dann unmittelbar zum richtigen Fachberater, das ist viel schneller und vor allem viel persönlicher“, erklärt Wolfgang Schwade.

Sicherlich eher eine Kleinigkeit, die aber bei der Kundenbetreuung sehr gut ankommt und für einen Direktversicherer nicht selbstverständlich ist. „Die präzise Beratung“, ergänzt Vorstandsmitglied Katharina Stecher, „und die ganz klare Vorgabe an alle unsere Mitarbeitenden, wirklich nur die Produkte anzubieten, die der Kunde auch tatsächlich benötigt, sind ein weiterer Grund, warum wir bei der Kundenbetreuung so weit vorne liegen.“

Und nicht zuletzt die Versicherungsprodukte selbst sind es, die den Direktversicherer aus Köln so stark machen. Haftpflicht, Wohngebäude und Kfz-Versicherungen von GVV sind bei einschlägigen Tests mit Bestnoten versehen worden. Nahezu unschlagbar gut – gerade jetzt wichtig zu Zeiten, in denen das Wetter deutlich besser wird – sind die Versicherungsbedingungen für Motorräder.

Weitere Informationen unter: https://www.gvv-direkt.de

Über GVV Direkt:

GVV Direkt ist die Tochter der GVV Kommunalversicherung. Bis 2015 war sie ein Spezialversicherer für kommunale Mandatsträger, Kommunalbeamte sowie für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Seit dem ist GVV Direkt für alle da.



