AI/ML stellt AI Rx Inc., seine Tochtergesellschaft im Bereich digitale psychische Gesundheit, vor

30. August 2021. AI/ML Innovations Inc. (AIML oder das Unternehmen) (CSE – AIML; OTCQB – AIMLF; FWB – 42FB), ein Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens verschrieben hat, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, freut sich, seine neueste Tochtergesellschaft AI Rx Inc. (AIRX) vorzustellen. AIRX wurde von AIML gegründet, um die exklusiven kommerziellen Nutzungsrechte (USA, Kanada, Mexiko) am kompletten Portfolio von Tech2Health an digitalen Produkten und Plattformdiensten für psychische Gesundheit und Gesundheitstechnologie, Patenten, Technologien, Marken und Handelsmarken zu halten.

Gemäß den Bedingungen der verbindlichen Absichtserklärung zwischen AIML und Tech2Health (wie von AIML am 28. Juni 2021 angekündigt) wird AIRX gemeinsam von AIML und Tech2Health im Verhältnis 70:30 gehalten.

Tech2Health ist ein in Paris (Frankreich) ansässiger Innovator im Bereich des digitalen Gesundheitswesens mit einem Portfolio an Wellness- und Health-Tech-Produkten und -Dienstleistungen, die darauf ausgelegt sind, das psychische Wohlbefinden eines Patienten durch die Nutzung einer einzigartigen Mischung aus proprietären digitalen Ressourcen, Remote-Live-Beratung und einem physischen Wellnesscenter zu verbessern. Tech2Health hat eine klinisch unterstützte und evidenzbasierte Methodik entwickelt, die aus Psychotherapien und nicht-medizinischen Interventionen besteht, die Heilungstechniken für Körper- und Geist anwenden und über eine sichere digitale Plattform bereitgestellt werden. Zusätzlich zu seinem kommerziellen Portfolio für psychische Wellness entwickelt Tech2Health kontinuierlich Innovationen und erweitert sein Angebot, was durch die Entwicklung seiner vorkommerziellen Remote-Plattform für die Patientenüberwachung belegt wird.

Für das Board of Directors:

Tim Daniels, Executive Chairman

Nähere Informationen zu AI/ML Innovations:

Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite von AI/ML unter aiml-innovations.com/ oder in den vom Unternehmen auf www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Fallis (Tel.: (778) 405-0882, E-Mail: info@aiml-innovations.com).

Präsentationen:

Slide Deck für Anleger: aiml-innovations.com/wp-content/uploads/2021/01/AIML-mini-1-21.pdf

Firmenvideo: www.youtube.com/watch?v=k2QSjo7clXc&feature=youtu.be

Offizieller YouTube-Kanal: www.youtube.com/channel/UCCfOj2P_Fu3TOK6Jl1G9vEQ

Über AI/ML Innovations Inc.

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitaler Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge, Tech2Health und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen – zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol AIML, im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel AIMLF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 42FB gehandelt.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ungewissheit des Wettbewerbs durch andere Unternehmen in der Branche, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Branchenbedingungen, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen und die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, das in Zukunft erforderlich sein könnte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AI/ML Innovations Inc.

Tim Daniels

#203, 645 Fort Street

V8W 1G2 Victoria

Kanada

email : info@aiml-innovations.com

Pressekontakt:

AI/ML Innovations Inc.

Tim Daniels

#203, 645 Fort Street

V8W 1G2 Victoria

email : info@aiml-innovations.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Goliath Resources: Analysen bestätigen 35,72 Meter mit 6,37 g/t Gold-Äquivalent Water Ways Technologies Inc. meldet Rekordzahlen für das erste Halbjahr 2021: Redordumsatz von 12.112.000 CAD$ und EBITDA von 832.000 CAD$