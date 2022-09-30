Air T schließt Vereinbarung mit Regional Express Holdings Limited

Minneapolis, Minnesota / Access Newswire / 21. Oktober 2025 / Air T, Inc. (NASDAQ: AIRT) hat einen Sale and Implementation Deed (SID) mit den Insolvenzverwaltern von Regional Express Holdings Limited (Ernannte Insolvenzverwalter) und bestimmten Tochtergesellschaften (Rex) abgeschlossen. Rex ist die führende Regionalfluggesellschaft in Australien. Air T geht davon aus, dass die Übernahme von Rex bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird, sofern die Zustimmung der Gläubiger vorliegt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden.

Air T hat eng mit den Insolvenzverwaltern und der australischen Regierung, dem gesicherten Kreditgeber von Rex, zusammengearbeitet, um eine Lösung zu entwickeln, die den Interessen aller Beteiligten am besten dient. Um die Umsetzung der Übernahme zu unterstützen, haben Air T und das Commonwealth of Australia eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Finanzierungsvereinbarungen von Rex im Zusammenhang mit der Übernahme umstrukturiert werden sollen.

Die geplante Übernahme sieht die Fortführung und das Wachstum des regionalen Fluggeschäfts von Rex sowie die Weiterbeschäftigung der Belegschaft vor.

Rex spielt eine wichtige Rolle bei der Anbindung regionaler Gemeinden in Australien. Etwa 50 % der Strecken von Rex werden von keiner anderen Fluggesellschaft bedient. Air T ist vom Rex-Saab-340-Programm überzeugt, wird das Triebwerks-Erneuerungsprogramm von Rex finanzieren und die Flotte wieder in Betrieb nehmen.

Air T wird sich dafür einsetzen, dass Rex seinen Betrieb auf nachhaltiger Basis fortsetzen kann und somit weiterhin wichtige Dienstleistungen für die regionale Bevölkerung Australiens erbringt. Air T ist überzeugt, dass das Unternehmen unter anderem wegen seines langfristigen Investitionshorizonts, seiner Erfahrung mit regionalen Fluggesellschaften und seines Engagements für die Stabilisierung und das Wachstum von Rex für die Übernahme ausgewählt wurde.

Die Transaktion unterliegt noch bestimmten weiteren Genehmigungen, darunter der Zustimmung der Gläubiger von Rex und des Federal Court of Australia.

Weitere Informationen zur Umsetzung der Transaktion werden im Laufe des Prozesses bekannt gegeben. Air T verpflichtet sich weiterhin zur Transparenz und wird während dieses Vorgangs weitere Informationen zur Transaktion veröffentlichen.

Über Air T, Inc.

Air T, Inc. wurde 1980 gegründet und ist ein Portfolio leistungsstarker Unternehmen und Finanzanlagen. Die einzelnen Mitglieder agieren unabhängig voneinander, sind aber dennoch miteinander verbunden. Die Kernsegmente des Unternehmens sind Nachtluftfracht, Bodenausrüstung, Verkehrsflugzeuge, Triebwerke und Ersatzteile sowie digitale Lösungen. Unser Ziel ist es, den Cashflow nach Steuern pro Aktie von Air T zu steigern, zu festigen und zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, die Kerngeschäfte von Air T auszubauen und bei Gelegenheit in benachbarte und andere Branchen zu expandieren. Wir wollen Wachstum aktivieren, Herausforderungen meistern und gleichzeitig allen Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.airt.com. Die Informationen auf unserer Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich derjenigen im Abschnitt Überblick, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und beziehen sich auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Pläne, die Ziele, die zukünftige Leistung und das Geschäft des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind solche, denen die Wörter glaubt, ausstehend, zukünftig, erwartet, geht davon aus, schätzt, hängt ab oder ähnliche Ausdrücke vorangestellt sind, folgen oder enthalten sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund potenzieller Risiken und Ungewissheiten wie:

– Unfähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit durch Bank- oder andere Finanzierungen oder durch den Verkauf oder die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Wertpapieren zu finanzieren;

– wirtschaftliche und branchenbezogene Bedingungen in den Märkten des Unternehmens;

– Risiko, dass Verträge mit FedEx gekündigt oder zum Nachteil geändert werden könnten;

– Risiko, dass die Anzahl der für FedEx betriebenen Flugzeuge reduziert wird;

– Risiko, dass GGS-Kunden bedeutende Bestellungen für Enteisungsgeräte aufschieben oder reduzieren;

– Auswirkungen terroristischer Aktivitäten auf US-amerikanischem Boden oder im Ausland;

– Fähigkeit des Unternehmens, seine Kostenstruktur für Betriebsausgaben oder unerwartete Kapitalanforderungen zu managen und diese an sich ändernde Kundendienstanforderungen und Produktionsmengen anzupassen;

– Fähigkeit des Unternehmens, Schuldendienstvereinbarungen einzuhalten und bestehende Schulden zu refinanzieren;

– Risiko von Verletzungen oder anderen Schäden, die durch Unfälle im Zusammenhang mit dem Nachtfrachtbetrieb des Unternehmens, verkauften Ausrüstungen oder Teilen und/oder erbrachten Dienstleistungen entstehen;

– die Marktakzeptanz der kommerziellen und militärischen Ausrüstung und Dienstleistungen des Unternehmens;

– der Wettbewerb durch andere Anbieter ähnlicher Ausrüstungen und Dienstleistungen;

– Änderungen der staatlichen Regulierung und Technologie;

– Änderungen des Wertes von marktfähigen Wertpapieren, die als Investitionen gehalten werden;

– milde Winterwetterbedingungen, die die Nachfrage nach Enteisungsgeräten verringern;

– Marktakzeptanz und operativer Erfolg des Segments für zivile Triebwerke und Ersatzteile des Unternehmens oder seines Flugzeug-Asset-Management-Geschäfts und des damit verbundenen Joint Ventures für Flugzeugkapital;

– trotz unserer derzeitigen Verschuldung können wir und unsere Tochtergesellschaften möglicherweise noch wesentlich mehr Schulden aufnehmen. Dies könnte die mit unserer erheblichen Verschuldung verbundenen Risiken weiter verschärfen.

Eine zukunftsgerichtete Aussage ist weder eine Vorhersage noch eine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Umstände, und diese zukünftigen Ereignisse oder Umstände müssen nicht notwendigerweise eintreten. Wir sind nicht verpflichtet und lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

KONTAKT

Tracy Kennedy

Chief Financial Officer

704-264-5102

QUELLE: Air T, Inc.

