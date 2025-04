Airnergy & Longevity: Wie die Zellatmung und Bioenergetik den Weg zurück zu mehr Lebensqualität ebnen

Der Schlüssel zu mehr Vitalität und Langlebigkeit liegt im Atmen: Airnergy macht die Energie der Luft nutzbar – für Gesundheit, Regeneration und ein neues Lebensgefühl, inspiriert von der Natur.

Langlebigkeit neu entdeckt – als Schlüssel: Der Atem mit lebendiger Luft

Die Wissenschaft rund um das Thema _Longevity_, also ein längeres und gesünderes Leben, ist in aller Munde und hat in den letzten Jahren immense Fortschritte gemacht. Im Fokus steht dabei ein alter, oft unterschätzter Bekannter: der Atem, noch viel mehr die Atemluft. Nicht nur ersatzlos und damit lebensnotwendig, sondern auch in der Therapie und Medizin weitestgehend unterschätzt – denn jeder Atemzug fördert unsere Zellgesundheit, die Energieproduktion in den Zellen und damit unser ganzes Leben.

Der Ausnahmewissenschaftler und Arzt Dr. Jibin Chi, ebenso wissenschaftlicher Beirat bei Airnergy, bringt es auf den Punkt: „Wenn der Atem das Einzige ist, was uns vom Tod trennt, muss er auch der wichtigste Faktor für das Leben sowie zur Neubildung sein.“ Basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt Dr. Chi, wie die Zellatmung – der fundamentale Energiegewinnungsprozess unseres Körpers – gezielt und körperverträglich sowie ganzheitlich unterstützt werden kann.

Zellatmung: Der Motor der Vitalität

Rund 80 Billionen Zellen machen unseren Körper aus. Jede einzelne davon ist auf Energiezufuhr angewiesen, die nahezu ausschließlich durch die Zellatmung gewonnen wird – einen biochemischen Prozess, der gemeinsam mit dem Sauerstoff der Atemluft in nutzbare Stoffwechselenergie umwandelt, die für die Energieproduktion in den Zellen notwendig ist. Doch dieser Prozess hat einen Preis: Er erzeugt sogenannte Freie Radikale, die den Alterungsprozess beschleunigen und in gesunder Balance sein sollen.

Der österreichisch-ungarische Nobelpreisträger Albert Szent-Györgyi erkannte schon früh, dass die Zellatmung weit mehr ist als nur Sauerstoffaufnahme (VO2max) – sie ist ein hochkomplexer, quantenphysikalischer Vorgang, der noch nicht vollständig erschlossen ist. Entscheidend ist also nicht nur _ob_, sondern _wie_ der atmosphärische Sauerstoff im Körper, intrazellulär sowie in der Zellmatrix genutzt wird.

Airnergy: Die Technologie nach dem Vorbild der Natur

Hier setzt Airnergy an: Als technologischer Erstentwickler hat Airnergy eine Methode in den Markt gebracht, die den natürlichen Energiegewinnungsprozess vergleichbar mit der natürlichen Photosynthese nachstellt. Anstatt Sauerstoff im Körper „zu verbrennen“, aktiviert Airnergy diesen außerhalb des Körpers und überträgt seine Energie auf die Wassermoleküle der Atemluft. Diese lebendige Luft, mit frischer Energie angereichertes Wasser, wird anschließend durch die Inhalation mithilfe eines bequemen Atemapplikators aufgenommen.

Das Ergebnis: Eine sanfte und gleichwohl wirkungsvolle Form der natürlichen Energiezufuhr, die ohne Nebenwirkungen auskommt und den Körper auf Zellebene beim Zellerhalt sowie der Zellneubildung unterstützt. Eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Sauerstofftherapien – inspiriert von der Natur, optimiert für den Menschen, dabei wird weder der Sauerstoff unphysiologisch erhöht noch ionisiert, Ozon oder körperfremde Substanzen zugeführt.

Biohacking state of the art für den Alltag: Neues Leben, Fokus, Regeneration und Regulation

Airnergy gilt als das derzeit effektivste Biohacking-Tool für mehr Lebenskraft, erholsamen Schlaf, mentale Klarheit und körperliche Regeneration. Sportler berichten immer wieder von kürzeren Erholungszeiten, gestresste Menschen von verbessertem Ein- und Durchschlafverhalten, Senioren immer wieder von gesteigerter Lebensqualität. Zahlreiche Praxisbeobachtungen, Studien, Innovationspreise sowie zahllose Erfahrungsberichte belegen und bestätigen die ganzheitliche Wirksamkeit.

Dr. Chi sieht in der Airnergy-Technologie mehr als ein Lifestyle- oder Wellness-Produkt: „Es ist ein Weg, das natürliche Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen – zudem durch einen bewussten Umgang mit dem Atem und damit unserem unverzichtbaren Lebens- und Heilmittel.“

Fazit: Atmen neu entdeckt – für ein langes, gesundes und vitales Leben

Langlebigkeit ist damit keine Utopie mehr. Langlebigkeit zu erreichen sowie zu erhalten ist das Ergebnis bewusster, eigener Entscheidungen, und dies beginnt beim Atmen. Wer erkennt, wie Zellatmung und damit der Energieaufbau im Organismus funktioniert, kann damit gezielt Einfluss auf Gesundheit, Vitalität und Lebensdauer nehmen. Airnergy bietet hierfür ein wissenschaftlich fundiertes und einfach anwendbares Instrument, was an nahezu jedem Ort der Welt, direkt am Arbeitsplatz, am PC zu Hause oder neben dem Bett zum Einsatz kommen kann.

Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstraße 24-26

53773 Hennef

Deutschland

Airnergy International GmbH:

Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie

Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt.

Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch – intra- sowie extrazellulär – und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung.

Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg „Little Atmos“ bis zur Premiumausführung „Avant Garde“ – Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche.

Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich.

Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

Ansprechpartner: Guido Bierther

Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstraße 24-26

53773 Hennef

