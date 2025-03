Airnergy als Lösung gegen Brain Fog, CFS und oft bei Long Covid: Neue Ansätze zur Unterstützung der Zellatmung

Mehr Energie, mehr Klarheit: Airnergy gegen Brain Fog & Long Covid

Die Airnergy-Methode optimiert die Sauerstoffverwertung und unterstützt die Zellatmung – für mentale Klarheit & mehr Wohlbefinden.

Immer mehr Menschen leiden unter Brain Fog bzw. Gehirnnebel – einem Zustand, der sich durch Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme und mentale Erschöpfung äußert. Besonders häufig tritt dieser bei chronischen Erkrankungen wie dem Chronischen Fatigue-Syndrom (CFS) sowie im Rahmen von Stress (Burnout) oder Long Covid auf. Obwohl Brain Fog schulmedizinisch nicht als eigenständige Krankheit anerkannt ist, beeinträchtigt er das tägliche Leben vieler Betroffener erheblich. Eine zentrale Ursache ist ein Energiemangel in den Zellen, insbesondere im Gehirn. Airnergy, ein in Deutschland vor rund 25 Jahren erstentwickeltes, körperverträgliches, innovatives Verfahren zur Optimierung der Sauerstoffverwertung (med. Utilisation), bietet hier einen einzigartigen Ansatz, um die Zellatmung zu unterstützen und so die Symptome bereits im Ansatz nachhaltig zu lindern.

Energie als Schlüssel zur geistigen Klarheit

Das menschliche Gehirn verbraucht etwa 20 % der gesamten Körperenergie. Besonders häufig betroffen von Energiemangel sind Menschen mit Burnout, CFS, Long Covid und anderen postviralen Syndromen, da ihre Zellatmung häufig gestört ist. Wissenschaftliche Studien sowie die langjährige Erfahrung mit Airnergy zeigen, dass oxidativer Stress, mitochondriale Dysfunktion und eine reduzierte Sauerstoffverwertung zentrale Faktoren bei diesen Erkrankungen sind.

Die Airnergy-Methode setzt genau an diesem Punkt an: Durch eine spezielle Veredelung der Atemluft wird der eingeatmete Sauerstoff für den Körper effektiver nutzbar gemacht. Dies verbessert die Zellatmung, reduziert oxidativen Stress und fördert die Regeneration des Nervensystems. Dabei wird anders als bei bisherigen Methoden weder der Sauerstoff erhöht, noch ionisiert oder Ozon noch körperfremde Substanzen zugeführt. Betroffene berichten von einer spürbaren Verbesserung ihrer geistigen Klarheit, Konzentration, gesteigerten Wohlbefinden und allgemeinen Vitalität – oft schon nach wenigen Anwendungen.

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Zahlreiche Patienten mit Brain Fog, Burnout, Long Covid und CFS bestätigen die positiven Effekte von Airnergy:

– Eine Patientin, die nach einer COVID-19-Infektion wochenlang unter starkem Gehirnnebel und Schlafstörungen litt, erlebte bereits nach den ersten Airnergy-Anwendungen eine deutliche Besserung. Innerhalb eines Monats verschwanden ihre Symptome vollständig.

– Eine andere Betroffene klagte über extreme kognitive Einschränkungen und ein beängstigendes Geräusch des durch das Gehirn fließenden Blutes. Untersuchungen zeigten, dass dies durch eine Verengung der Hirngefäße verursacht wurde. Nach eigenen Angaben und einem Monat mit Airnergy normalisierte sich ihr Zustand vollständig.

Diese Beispiele sowie die langjährige Erfahrung mit dieser sanften Methode verdeutlichen, dass Airnergy eine effektive, nicht-invasive Unterstützung für Menschen mit Brain Fog, Long Covid und CFS bietet.

Fazit: Ein neuer Weg zur mentalen Leistungsfähigkeit

Die Wissenschaft zeigt immer deutlicher, dass die Energieversorgung der Zellen insbesondere im Bereich des Hirnareals eine entscheidende Rolle für die geistige Gesundheit sowie für die mentale Stimmung spielt. Mit Airnergy steht eine erschwingliche, sowie leicht einsetz- sowie umsetzbare Methode zur Verfügung, die an nahezu jedem Ort der Welt eingesetzt werden kann und Körper dabei unterstützt, den atmosphärischen Sauerstoff (21 %) effizienter zu nutzen und damit den natürlichen Heilungsprozess auf körperverträgliche Weise zu fördern. Besonders für Menschen mit Long Covid, CFS und anderen energiebezogenen Erkrankungen kann dies ein entscheidender Schritt zurück zu mehr Lebensqualität sein, wie die zahllosen Rückmeldungen der Kunden beim Hersteller aus Hennef bei Bonn deutlich machen.

Über Airnergy

Airnergy ist Erstentwickler und Vorreiter im Bereich um die Singulett-Sauerstofftherapie sowie führendes Unternehmen im Bereich der alternativen Gesundheitslösungen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Technologien rund um das Lebens- und Heilmittel Atemluft die Zellerneuerung sowie die Zellenergie zu optimieren und wurde dafür mehrfach auch international mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Die zudem patentgeschützte Airnergy-Methode wird weltweit von fortschrittlichen Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten eingesetzt und hat sich insbesondere bei energiebedingten, funktionellen oder organischen Erkrankungen bewährt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstraße 24-26

Hennef 53773

Deutschland

fon ..: +49 2242-9330-0

web ..: https://airnergy.com

email : info@airnergy.com

Airnergy International GmbH:

Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie

Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt.

Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch – intra- sowie extrazellulär – und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung.

Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg „Little Atmos“ bis zur Premiumausführung „Avant Garde“ – Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche.

Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich.

Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

Ansprechpartner: Guido Bierther

