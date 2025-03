Silber ist das Metall der nächsten Jahre

Silber ist selten und besitzt einen hohen inneren Wert. Seit der Industrialisierung steigt die Bedeutung des Edelmetalls.

Historisch war Silber vor allem Geld, für Schmuck war es beliebt und als Anlagevermögen hat es auch heute seinen festen Platz. Dann wurde Silber wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil von industriellen Anwendungen. Heute sind es vor allem grüne Anwendungen, die Silber verschlingen. Im Auftrag des Silver Instituts hat Precious Metals Insight untersucht, inwieweit der Silberpreis und die sogenannten oberirdischen Vorräte (Münzen, Barren, Silberwaren und Schmuck) miteinander in Verbindung stehen. Die Untersuchung ergab, dass für den Silbermarkt die oberirdischen Vorräte im Wesentlichen nicht verfügbar sind, sie also auch nicht mit dem Silberpreis korreliert sind.

Jedoch wirken sich Bewegungen der Edelmetallvorräte auf den Silberpreis aus. Steigen die Goldvorräte, dann steigt meist auch der Silberpreis und die Investitionsnachfrage bei Silber. Höhere Preise sind dann in der Regel die Folge. Silber in verarbeiteten Produkten ist meist verloren. Dabei gibt es auch Produkte, die potenziell verfügbares Silber enthalten. Entscheidend für die Aufteilung der Produkte ist der Preis des Silbers, wobei dem Recycling auch eine gewisse Rolle zukommt. Im Lauf der Jahrhunderte ist jedenfalls deutlich mehr Silber als Gold verloren gegangen, zum Beispiel durch weggeworfene fotografische Fixierlösungen. Gold ist in Form von Barren oder Schmuck etwa, viel beständiger. Die Menge der Fertigprodukte, also der industriellen Verarbeitung, ist in Sachen Silber seit Mitte der 1980er Jahr enorm angestiegen – von 385 Millionen Unzen jährlich zwischen 1960 und 1985 auf 764 Millionen Unzen Silber von 1986 bis 2023. Und da der Siegeszug des Silbers weitergehen wird, sollten auch Silbergesellschaften wie Endeavour Silver oder Discovery Silver auf dem Schirm der Anleger stehen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-meridan-mining-endeavour-silver-und-millennial-potash/ – ist bereits ein mittelgroßer Edelmetallproduzent und besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/discovery-silver-erwirbt-den-porcupine-minenkomplex-von-newmont/ – besitzt solide Silber- und Silber-Zink-Blei Projekte in Mexiko. Das Cordero-Projekt gehört zu den weltweit größten Silberressourcen. Gerade zugekauft hat die Gesellschaft Newmonts Porcupine-Mine, setzt damit auch auf Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

