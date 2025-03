Die Bergbaugemeinde trifft sich auf der PDAC

Die jährliche Tagung der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) findet dieses Jahr vom 2. bis 5. März statt.

Die Welt steht immer mehr im Zeichen von geopolitischen Unsicherheiten, man denke nur an den Disput zwischen Trump und Selenskyj neulich. Die Bergbauindustrie erfährt weltweit eine wachsende Bedeutung. Rohstoffe, ob Gold und Silber oder Rohstoffe für die grüne Revolution und die Zukunft, sie werden immer wichtiger. An der PDAC werden voraussichtlich rund 27.000 Menschen aus mehr als 135 Ländern teilnehmen. Zu den wichtigen Themen gehört die oft schwierige Kapitalbeschaffung seitens der Bergbauunternehmen. Und eine starke Mineralindustrie gehört zu den Grundlagen für wirtschaftliche Stärke.

Die Minenindustrie sorgt nicht nur für notwendigen Rohstoffe, sondern schafft auch Arbeitsplätze. Dafür ist auch die Qualität inländischer Lieferketten ein wichtiger Faktor. Kanada ist ein gutes Beispiel, dass Lieferketten in Sachen Mineralien wie Nickel, Kali oder Uran funktionieren und gut für die Wirtschaft und auch für die nachhaltige Zukunft eines Landes sind. Zu den Herausforderungen der Bergbaubranche, die auch Schwerpunkte auf der PDAC sind, gehören Kapitalsicherung, Partnerschaften mit indigenen Völkern und eine verantwortungsvolle Mineralexploration. Auf der PDAC stellen sich Explorations- und Entwicklungsgesellschaften vor, es gibt Vorträge bekannter Persönlichkeiten, etwa zu künstlicher Intelligenz in der Mineralexploration.

Die führenden und auch aufstrebenden Bergbauunternehmen der Erde werden sich auf der PDAC also wieder vorstellen und ihre Geschäftsentwicklung vor dem Publikum zeigen. Zwei Beispiele:

In Kanada befindet sich die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/analyse-des-nickelmarktes-und-warum-kanada-nickel-ein-grosses-potenzial-hat/ – mit ihrem Crawford-Nickel-Kobalt Sulfid-Projekt. Es gehört zu den größten weltweit und es liegt in Ontario, Kanada.

In Saskatchewan (Athabasca Becken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA verfügt IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uranium-spezial-steigende-nachfrage-nach-elektrizitaet-macht-kernenergie-noch-relevanter/ – über hochgradige Uran-Lagerstätten. Teilweise können die Minen der Gesellschaft kurzfristig in Betrieb genommen werden.

