PDAC-Effekte

Die Meinungen langjähriger Bergbauexperten sind immer von Interesse. Dazu gehört auch Michael Ballanger.

Jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Bergbau und Exploration, insbesondere bei den Junioren der Branche, zeichnet den Experten aus. Er ist Börsenhistoriker und Goldmarkt-Enthusiast und hat Mineralvorkommen auf der ganzen Welt besucht. Jüngst äußerte er sich zum sogenannten PDAC-Effekt. Dabei hält er die Rückkehr zu den Junior-Gold- und Silbergesellschaften für längst überfällig. Oft bringt die PDAC fast eine Art Wende für die Junior-Unternehmen nach Abschluss der PDAC, der Prospectors & Developers Association of Canada, der wohl vielbeachtesten Rohstoffmesse der Welt. Die erste PDAC vor 90 Jahren übrigens hatte vor allem den Zweck einen Gesetzesentwurf zu kippen, der der Bergbauindustrie geschadet hätte.

Früher, etwa in den 80er-Jahren war die PDAC eine Art Verkaufsveranstaltung. Die teilnehmenden Bergbaugesellschaften zeigten Bilder von Bohrkernen oder Karten, die die Nähe zu großen Entdeckungen zeigte. Später, nach dem Jahr 2000, hatten viele Aussteller Visitenkarten, mit denen man an der Verlosung einer Goldmünze oder eines Abendessens (mit einer prominenten Person) teilnehmen konnte. Oft sorgte sie für ein massives Volumen. Dieses Mal gab es eine große Anzahl von Unternehmen, die sich mit Lithium und sonstigen Batteriemetallen beschäftigen.

Das ist ein Trend, der sich angesichts der weltweiten Abkehr von fossilen Brennstoffen fortsetzen sollte. Heute ist Micheal Ballanger immer noch ein Gold-Fan und er setzt auf die Erweiterung seiner Goldbestände. Wer ebenfalls angesichts der weltweiten Probleme auf Gold setzen möchte, kann dies beispielsweise mit Osisko Development oder im Batteriemetalle-Bereich mit der Canada Nickel Company tun.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/-, bestens finanziert, besitzt in Kanada das Cariboo-Goldprojekt, in den USA das Tintic-Projekt und in Mexiko das San Antonio-Goldprojekt. Ziel ist es ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt in Ontario, Kanada über das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford. Jüngst hat sich Anglo American beteiligt.

