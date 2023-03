Roggen-Dinkel-Hafer-Brot mit unterschiedlichen Zusätzen (niedriger glykämischer Index)!

Gesund: Roggen-Dinkel-Hafer-Brot mit unterschiedlichen Zusätzen und niedrigem glykämischen Index!

Roggen enthält besonders viele Ballaststoffe – die sich positiv auf die Verdauung auswirken sowie lange satt halten – und auch Kalium und B-Vitamine. Dinkel ist besonders eiweißreich, hält so vergleichsweise lange satt und fördert so auch die Gewichtsabnahme und den Muskelaufbau. Hafer bietet eine große Menge an Ballaststoffen, Eiweiß, die Vitamine K, B1 und B6, dazu auch wichtige Mineralstoffe wie Kupfer, Zink, Phosphor, Magnesium, Calcium und Kalium.

Originalrezept: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php#Rezepte-von-Dr-Harald-Hildebrandt-Rezept-3-Roggen-Dinkel-Hafer-Brot

Zutaten für das Roggen-Dinkel-Hafer-Brot:

Brotbackmischung Roggen-Dinkelbrot von Aurora Mühlen 500 g (hervorragende Backmischung als Grundlage für die folgenden Mischbrote!)

(oder eine vergleichbare Mischung aus Roggenmehl (45%), Weizenmehl, Dinkelmehl (10%), getrockneter Roggensauerteig (3%), Roggenmalzflocken, Kürbiskernen, Leinsamen, Trockenhefe (1%), Jodsalz)

zusätzlich: Haferflocken (5 gehäufte Esslöffel)

Roggen-Dinkel-Hafer-Brot

Variante 1 mit Körnern (Kürbiskerne, Rote Linsen, Leinsamen und gehackte Haselnüsse)

(jeweils 1-2 Esslöffel)

Variante 2 mit Möhren, Röstzwiebeln, Koriander und Kümmel

200g (3 mittelgroße) Möhren, 2-5 Esslöffel Röstzwiebeln, Koriander und Kümmel wie gewünscht

Variante 3 mit Äpfeln, Zwiebeln und Schinken

2 mittelgroße Äpfel (oder 1 großer), 2 mittelgroße Zwiebeln (oder 1 große), 50g Schinken

Zubereitung:

1. Die Backmischung (fertige bzw. nachempfundene), die Haferflocken, die jeweiligen Zusätze und das Wasser in eine Schüssel geben. Mit einem Handrührgerät (Knethaken) ca. 3 Minuten zu einem glatten Teig kneten.

2. Den Teig mit einem Handtuch abdecken und ca. 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat.

3. Anschließend den Teig noch einmal kurz durchkneten und zu einem Laib formen. Den Laib vorsichtig mit Wasser einstreichen und nach Belieben mit Körnern bestreuen. Den Laib dann vorsichtig auf ein gefettetes oder mit Backpapier belegtes Blech oder in eine gefettete Blechform oder in eine Silikonform (ca. 25 cm) legen.

4. Nochmals abgedeckt an einem warmen Ort ca. 40 Minuten ruhen lassen.

5. Die Form auf die untere Schiene des vorgeheizten Backofens stellen. Nach 10 Minuten die Hitze entsprechend verringern. Nach dem Backen das Brot auf einem Gitter oder Holzbrett auskühlen lassen (Backzeit im vorgeheizten E-Herd bei 200 °C Ober-/Unterhitze ca. 50 -55 Minuten.

Rezept für einen gesunden kompakten Rohkostsalat: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php#Rezepte-von-Dr-Harald-Hildebrandt-Rezept-1-Rohkostsalat-kompakt

Dr. Harald Hildebrandt

Herr Dr. Harald Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

Deutschland

fon ..: 017629470612

web ..: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php

email : admin@complex-berlin.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

