Der in Berlin lebende deutsche Publizist Dr. Harald Hildebrandt hat auch Tipps zu Rezepten, Büchern, Filmen und Serien veröffentlicht:

– Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php

sowie

– Tipps (Bücher, Filme, Serien) von Dr. Harald Hildebrandt: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Tipps.php

Bisher wichtige Lebensstationen sind:

1954 in Dessau geboren

1956-1959 wohnhaft in Sangerhausen

1959 Umzug nach Berlin

1972 Abitur Heinrich-Herz-Oberschule Berlin

1972-74 Grundwehrdienst in der NVA (1,5 Jahre)

1974-78 Studium der Tierproduktion an der Humboldt-Universität zu Berlin

1978-81 Forschungsstudium im Wissenschaftsbereich Agrarökonomie der Sektion Tierproduktion/Veterinärmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin

1978 Diplom-Agrar-Ingenieur (Humboldt-Universität zu Berlin)

1982 Promotion A (Humboldt-Universität zu Berlin, Sektion Tierproduktion/Veterinärmedizin)

1988 Promotion B (Humboldt-Universität zu Berlin, Sektion Tierproduktion/Veterinärmedizin)

1981-92 Lehre und Forschung als Wissenschaftlicher Assistent und Oberassistent im Wissenschaftsbereich Agrarökonomie der Sektion Tierproduktion/Veterinärmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin

1986 Zusatzaspirantur an der Timirjasw-Akademie Moskau, Bereich Agrarökonomie (6 Monate)

1992 Beginn der Tätigkeit als selbstständiger Berater

1999 Zweite Scheidung und Erhalt des alleinigen Sorgerechts für zwei minderjährige Kinder

2000 Beginn des Aufbaus und Betriebs eigener Webseiten wie Freie-PresseMitteilungen.de und Deutsche-Politik-News.de

2001 Beginn der Tätigkeit als Internetdienstleister (v.a. SEO/Suchmaschinenoptimierung)

2006-07 Zweitwohnsitz in Bad Bevensen

2007-21 Zweitwohnsitz in Seevetal

2007-08 Programmierer und SEO bei der Bauer Media Group (Hamburg)

2008-11 SEO bei der CTS Eventim AG (Bremen und Hamburg)

2013 Beginn von Artikel-Veröffentlichungen zu den Themen Politik, Geschichte, Wirtschaft, Biologie & Natur, Kultur, Kulinarischem, Regionalem sowie Aktuellem

2017 Beginn von Video-Veröffentlichungen auf YouTube zu den Themen Politik, Geschichte, Biologie & Natur, Kultur, Kulinarischem, Regionalem sowie Aktuellem

2020 Hirnblutung, danach Rekonvaleszenz und Rehabilitation

2022 erste Teilnahme an Ausstellungen im künstlerischen Bereich (Malerei/Computergrafik sowie Fotografie / Einzelfotos und auch Fotocollagen)Tipps ua. zu

Rezepte:

Rezept 1: Rohkostsalat kompakt (kreiert von Dr. Harald Hildebrandt)

Rezept 2: Griebenschmalz mit Äpfeln und Pflaumen

Rezept 3: Roggen-Vollkornbrot mit Körnern, Kürbiskernen und roten Linsen (niedriger glykämischer Index!)

Rezept 4: Rührei mit Speck und Chilischoten

Rezept 5: Kohlrouladen

Rezept 6: Schichtkohl mit Hackfleisch

Rezept 7: Gefüllte Paprikaschoten

Rezept 8: Rinderrouladen

Rezept 9: Sülze mit Bratkartoffeln

Rezept 10: Gebratene Kalbsleber mit Kartoffelbrei und Apfel-Zwiebeln

Rezept 11: Petersilienkartoffeln mit Pfifferlingen

Rezept 12: Kartoffelklöße (gefüllt mit Croutons) mit gekochtem Lammfleisch und Zwiebelbrühe

Rezept 13: Linseneintopf

Rezept 14: Bunter Weiße-Bohnen-Eintopf

Rezept 15: Bunter Weißkohleintopf

Rezept 16: Gulasch-Topf (Rind, Schwein, Kassler, Paprika, Tomate) mit Reis oder Salzkartoffeln

Rezept 17: Kartoffel-Puffer (Reibekuchen) mit Schinken und Käse

Dr. Harald Hildebrandt Rezept 18: Speckkuchen nach hessischer Art (variiert von Dr. Harald Hildebrandt)

Dr. Harald Hildebrandt Rezept 19: „Berliner Pizza“ – Pizza „Berliner Art“ (kreiert von Dr. Harald Hildebrandt)

Bücher:

– Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari / Ein neuer Blick auf die Geschichte (Nicht der Mensch hat den Weizen domestiziert, sondern der Weizen den Menschen). Sehr lesenswert!

– Russlands Krieg 1941-1945 von Richard Ovary / Souverän sachlich!

Filme:

– Avatar: USA 2009, Regie James Cameron / Der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten, noch vor dem Klassiker „Blade“ Runner (USA 1982, Regie Ridley Scott). Tolle Story, tolle Bilder, tolle Liebesgeschichte!

– Avatar2:

– City of God:

– Motherless Brooklyn: USA 2019, Regie Edward Norton / Edward Norton brilliert als Privatdedektiv mit Tourette-Syndrom in der Atmosphäre New Yorks in den 1950er Jahren.

– Texas Killing Fields – Schreiendes Land USA 2011, Regie Ami Canaan Mann / Ein packender, hochspannender Südstaatenkrimi, der auf tatsächlichen Funden von etwa 30 Leichen überwiegend junger Mädchen in den Texas Killing Fields nahe der Interstate 45 seit den 1970er Jahren basiert!

Serien:

– 30Rock:

– Ally McBeal:

– Better Call Saul:

– Breaking Bad:

– Die Brücke – Transit in den Tod:

– Chernobyl:

– Cheers:

– Dexter:

– Die Sopranos:

– Dr. House:

– Fargo: Spannend und schwarzhumorig!

– Game of Thrones:

– Gomorrha:

– Justified:

– Magnum:

– MADMEN:

– Miami Vice:

– Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis:

– Primeval – Rückkehr der Urzeitmonster:

– SEAL Team:

– Six Feet Under – Gestorben wird immer:

– Squid Game:

– Terra Nova:

– The Blacklist:

– Twin Peaks:

– The Wire.

