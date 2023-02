Bilder (Computergrafiken) von Dr. Harald Hildebrandt!

Dr. Harald Hildebrandt ist ein in Berlin lebender deutscher Publizist und Künstler, der u.a. auch Computergrafiken veröffentlicht hat!

Der in Berlin lebende deutsche Publizist und Künstler Dr. Harald Hildebrandt hat auch mehrere Computergrafiken veröffentlicht:

Zyklus Galaktische Welten: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Alle-Bilder.php#Bilder-von-Dr-Harald-Hildebrandt-Zyklus-Galaktische-Welten

Zyklus Gesichter: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Alle-Bilder.php#Bilder-von-Dr-Harald-Hildebrandt-Zyklus-Gesichter

Wichtige Lebensstationen sind

1954 in Dessau geboren

1956-1959 wohnhaft in Sangerhausen

1959 Umzug nach Berlin

1972 Abitur Heinrich-Herz-Oberschule Berlin

1972-74 Grundwehrdienst (1,5 Jahre)

1974-78 Studium der Tierproduktion an der Humboldt-Universität zu Berlin

1978-81 Forschungsstudium im Wissenschaftsbereich Agrarökonomie der Sektion Tierproduktion/Veterinärmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin

1978 Diplom-Agrar-Ingenieur (Humboldt-Universität zu Berlin)

1982 Promotion A (Humboldt-Universität zu Berlin)

1988 Promotion B (Humboldt-Universität zu Berlin)

1981-92 Lehre und Forschung als Wissenschaftlicher Assistent und Oberassistent im Wissenschaftsbereich Agrarökonomie der Sektion Tierproduktion/Veterinärmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin

1986 Zusatzaspirantur an der Timirjasw-Akademie Moskau (6 Monate)

1992 Beginn der Tätigkeit als selbstständiger Berater

1999 Zweite Scheidung und Zuspruch des alleinigen Sorgerechts für zwei minderjährige Kinder

2001 Beginn des Aufbaus und Betriebes eigener Webseiten

2001 Beginn der Tätigkeit als Internetdienstleister (v.a. Suchmaschinenoptimierung)

2006-07 Zweitwohnsitz in Bad Bevensen

2007-21 Zweitwohnsitz in Seevetal

2007-08 Programmierer und SEO bei der Bauer Media Group (Hamburg)

2008-11 SEO bei der CTS Eventim AG (Bremen und Hamburg)

2013 Beginn von Artikel-Veröffentlichungen zu den Themen Politik, Geschichte, Wirtschaft, Biologie & Natur, Kultur, Regionalem sowie Aktuellem

2017 Beginn von Video-Veröffentlichungen auf YouTube

2020 Hirnblutung, danach Rekonvaleszenz und Rehabilitation

2022 erste Teilnahme an Ausstellungen im künstlerischen Bereich (Malerei/Computergrafik sowie Fotografie)

