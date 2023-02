Gold und Silber steigen, wenn der US-Dollar weiter schwächelt

Der Autor und Unternehmer Robert Kiyosaki sieht einen großen Crash voraus. Gold und Silber helfen dagegen.

Denn kommt wirtschaftliches Ungemach in den USA, dann müsse die Fed Milliarden Dollar drucken, um die Märkte zu unterstützen. Dann steigen die Staatsschulden weiter an und der Wert des US-Dollars werde folglich weiter sinken. Ein Szenario, das gut für Gold und Silber ist. Der Unternehmer geht von einer bereits bestehenden weltweiten Rezession aus. Einen Beweis dafür würden die steigenden Preise für Gold und Silber im Januar geliefert haben. Dies zeige, dass sich die finanziellen Bedingungen verschlechtern. Kiyosaki nennt Gold und Silber auch das „Geld Gottes“ und fordert zu Investitionen in diese Edelmetalle auf. Dies gelte auch besonders für die Armen und die Mittelschicht, denn diese werden immer ärmer.

In Krisenzeiten steuern Anleger den sicheren Hafen Gold an. So war es beispielsweise während der Zypern-Krise (2012/2013) oder als sich die Schuldenkrise in Griechenland manifestierte (2015). Und nicht nur die Bewohner in diesen Ländern, sondern auch die in ganz anderen Regionen haben eifrig Gold gekauft. Und kaufen plötzlich viele das Edelmetall, dann kann es auch schon mal zu Lieferproblemen kommen. Dies konnte man etwa im Frühjahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie sehen. Edelmetallhändler hatten Probleme beim Nachschub von Goldmünzen und Goldbarren. Besser ist es sich rechtzeitig um die Vermögensvorsorge zu kümmern. Anleger, die Risiken weniger scheuen und dafür vielleicht mit mehr Lukrativität belohnt werden möchten, werten ihr Aktiendepot mit Goldunternehmen auf, etwa mit Karora Resources oder Fury Gold Mines.

Fury Gold Mines ist gut finanziert und besitzt drei Liegenschaften in Nunavut und in Quebec. Das Eau Claire Projekt in Quebec punktet mit sehr guten Bohrergebnissen (bis zu mehr als 22 Gramm Gold je Tonne Gestein).

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – produziert auf seinen beiden Goldminen in Westaustralien bereits erfolgreich. Bei der Beta Hunt Goldmine konnten aktuell erfreulicherweise die gemessenen und angezeigten Goldressourcen um 20 Prozent erhöht werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

