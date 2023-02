STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – Energiesparende Technik zum Wohlfühlen

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem weltweiten Jahresumsatz von über 11,2 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 5.000 MitarbeiterInnen weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung.

Der Firmengründer Dr. Theodor Stiebel war mit der Vision angetreten, innovative Produkte mit geringem Energieverbrauch, mehr Sicherheit und mehr Komfort zu realisieren. Eine Zielsetzung, die auch heute noch Gültigkeit besitzt. Mit seinem umfangreichen Produktsortiment bietet STIEBEL ELTRON flexible Produktlösungen, um das Zuhause zukunftsfit zu machen. Seit Anfang an sind technische Innovationen, Qualität und zielorientierter Kundenservice zentrale Erfolgsfaktoren.

Mit weltweit 26 Vertriebsgesellschaften sowie Vertriebsorganisationen und Vertretungen in über 120 Ländern ist STIEBEL ELTRON gut aufgestellt. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz, ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Vertreibern von Wärmepumpen und Lüftungssystemen im Land.

„STIEBEL ELTRON wird seine Position als einer der zentralen Marktführer in Europa weiter ausbauen, da die Nachfrage nach Wärmepumpen weiterhin stark ansteigt. Hausbesitzer suchen nach umweltfreundlichen Alternativen zu Öl, Kohle und Gas. Die Zukunft gehört Heizsystemen wie z.B. Wärmepumpenlösungen, die erneuerbare Energie nutzen und somit einen wesentlichen Beitrag zur notwendigen Wärme- bzw. Energiewende leisten,“ weiß STIEBEL ELTRON Österreich Geschäftsführer Ing. Thomas Mader.

.

Produkte & Dienstleistungen

Wasser und Wärme im grünen Bereich: Mit STIEBEL ELTRON haben Sie Anschluss an den besten Energielieferanten der Welt: an die Natur. Moderne Technologie bietet die Möglichkeit, die Energieaufwände für die eigenen vier Wände zu reduzieren. Durch Wärmepumpen und Lüftungssysteme lassen sich erneuerbare Energien in Privathaushalten ganzjährig nutzen.

Wärmepumpe (Heizkosten können um 50% reduziert werden)

Die Wärmepumpe nutzt Energie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Umgebungsluft, vervielfacht diese und stellt sie für Ihr Gebäude bereit. Das Heizen, Kühlen, Lüften und die Warmwasserbereitung ist mit einer Wärmepumpenanlage ebenso möglich. STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind entsprechend vorbereitet für die Nutzung von Smart Home und die Steuerung via App. Ein 100 % CO2-freier Betrieb ist möglich, wenn erneuerbare Energien eingesetzt werden.

Lüftung (Viren & Bakterien werden großteils ausgefiltert)

Moderne Lüftungssysteme sorgen für einen optimalen Luftaustausch ohne Energieverschwendung, Viren und Bakterien. Je nach Gerät übernehmen sie auch Heizung und Warmwasserbereitung. Mobile Lüftungssysteme werden bspw. gerne in Klassenzimmern verwendet, um eine optimale Raumluft gewährleisten zu können.

Staatliche Auszeichnung

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist offiziell „Träger des österreichischen Staatswappens“.

Ing. Thomas Mader: „Da STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sich umfassend im Bereich der erneuerbaren Energien engagiert und damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leistet, sehen wir die Auszeichnung des Staatswappens als wichtiges Zeichen der Verantwortung für Nachfolgegenerationen.“

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Haustechniksortiment an hochinnovativen Gesamtlösungen im Innovationsbereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels.“STIEBEL ELTRON bietet effiziente Lösungen für Warmwasser, Raumheizung, Klima und Erneuerbare Energien (Wärmepumpen und Lüftung).“

