Jetzt im Juni findet die PDAC wieder statt

Die PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) in Toronto findet jährlich statt und sie ist die wichtigste Veranstaltung der Bergbaubranche in Kanada.

Mehr als 1.600 Aussteller aus den Bereichen Bergbau, Finanzierung und Geologie werden sich vom 13. Bis 15. Juni in Toronto präsentieren. Letztes Jahr fand die Messe pandemiebedingt nur virtuell statt. Online geht die Bergbaumesse zusätzlich vom 28. bis 29. Juni 2022 über die Bühne. Ob Kontakt mit Unternehmen etwa aus der Bergbaubranche oder die neuesten Bergbautechnologien, die PDAC ist die bedeutsamste Veranstaltung der Branche. Zu den Themen, die besonders im Blickpunkt stehen, gehören der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft ebenso wie Nachhaltigkeit oder Eingliederung von betroffenen Ureinwohnern. Für die grüne Zukunft sind die Batteriemetalle, auch Nickel und Kupfer von Bedeutung. Gold und Silber sind immer ein zentrales Thema.

In Deutschland gibt es in München die alle drei Jahre stattfindende Bauma, die dieses Jahr im Oktober ihre Türen öffnen wird. Die Fachmesse für unter anderem Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte bedient auch den Bereich Bergbau mit Rohstoffgewinnung. Dass sich Einiges bewegt, um den Bergbau klimafreundlicher zu machen, zeigte kürzlich der weltweit größte emissionsfreie LKW. Mithilfe von Wasserstoff werden über 500 Tonnen bewegt. Entwickelt wurde der XXXL-Truck in Südafrika für den Einsatz im Bergbau. So können Produktionsabläufe CO2-ärmer gestaltet werden. Rohstoffe, die an einer grüneren Zukunft beteiligt sind, sind Batterierohstoffe und Platinmetalle.

Hier engagiert sich zum Beispiel Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=PVts2qwFfPw -, eigentlich erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Das Unternehmen setzt nun auch auf Beteiligungen im Bereich Lithium, dem Batteriemetall. Für die Elektromobilität, aber auch für die Elektrifizierung und Automatisierung ist Kupfer unerlässlich.

Diesen Rohstoff besitzt etwa Kutcho Copper – https://www.youtube.com/watch?v=-IJVP6-cG28 – in seinem Kupfer-Zink-Projekt Kutcho in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Kutcho Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dr. Reuter Investor Relations: OMRI-Zertifizierung – Save Foods setzt nun auf Bio-Zulassung in EU