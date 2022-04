Der OMKO findet wieder statt

Brandneue aktuelle Online Marketing Trends, Persönlichkeitsentwicklung und finanzielle Intelligenz.

Hier werden exklusive Geheimnisse mit Dir geteilt.

Hättest du vor fünf Jahren gefragt, warum Joschi Haunsperger den OMKO ins Leben gerufen habe, wäre seine Antwort einfach gewesen: weil es noch kein Event im süddeutschen Raum gab.

Heute ist der OMKO längst erwachsen und hat eine besondere, einzigartige Form angenommen. Der OMKO ist mehr als nur Taktiken und Strategien rund um das Thema Online Marketing.

Man findet hier die Blaupause für ein selbsterfülltes Leben auf allen Gebieten seines Seins. Deshalb hat Joschi Haunsperger auch Speaker geladen aus den Themengebieten Online-Marketing, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und finanzielle Intelligenz.

DAS IST DER OMKO…



Der Onlinemarketing Kongress ist das TOP-Event der Branche geht in sein fünftes Jahr.

Am 28. und 29. Mai 2022 treffen sich die Experten der Online Marketing Szene, Business- und Money-Coaches, sowie Profi-Podcaster wieder in Bad Gögging.

Bereits die ersten Male war die Veranstaltung nach kurzer Zeit ausverkauft, Beim letzten Mal bereits vier Wochen vor dem OMKO. Kein Wunder, denn die Liste der Speaker an diesen beiden Tagen ist an Exklusivität kaum zu überbieten. Einige dieser ausgewählten Experten sind auf keiner anderen Konferenz zu finden und teilen ihr Wissen nur hier.

Der Dreiklang aus Zukunft, Einsatz und funktionierenden Strategien wird von den diesjährigen Speakern nicht nur gelebt, sondern hier in einem einzigartigen Zusammenspiel weitergegeben.

DAS BRINGT DER OMKO…



– Netzwerken mit bekannten Speakern und Teilnehmern

– von den Größen der Branche die Lösungen für Probleme bekommen

– erfahren wie die großen Onlinemarketer Leads generieren und in Käufer umwandeln

– das Geheimnis entdecken, wie man an unbegrenzten Traffic für seine Seiten kommt

– so kommt man an Werbung ohne Kosten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onlinemarketer und Journalist

Herr Joschi Haunsperger

8345 NW 66 ST

33166-2696 Miami

USA

fon ..: +14132135672

web ..: https://medienprofi.org

email : erfolgsemails@gmail.com

Die beste Zeit mit Deiner Medienarbeit zu beginnen ist JETZT!

Wenn Du jetzt möchtest, dass Du durch Medienarbeit mehr Traffic, bessere Conversions und damit mehr Verkäufe tätigst, dann kann ich Dir nur raten, jetzt mit Deinen eigenen Medienveröffentlichungen zu beginnen. Und zwar nicht nächste Woche, morgen oder irgendwann, sondern JETZT gleich!

Warum Medienarbeit im Onlinemarketing ein absolutes Muss ist und wie Du sie selbst effektiv einsetzt!!

http://medienbooster.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

