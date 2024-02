Es ist wieder so weit: Die PDAC öffnet bald ihre Pforten

Die PDAC ist die weltweit führende Mineralexplorations- und Bergbaumesse.

In Toronto werden sich vom 3. Bis 6. März wieder bis zu 30.000 Teilnehmer aus mehr als 130 Ländern einfinden. Gegründet 1932, ist die PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) stetig gewachsen. Rund 1.100 Aussteller und etwa 700 Referenten werden erwartet. Es geht um die Versorgung der Welt mit wichtigen Rohstoffen. Ob neueste Fortschritte bei Bergbaudienstleistungen und -technologie, Nachhaltigkeit im Bergbau, Künstliche Intelligenz, kritische Metalle oder Batteriemetalle, für alle Besucher sollte etwas dabei sein. Auch für eine nachhaltige, kohlenstoffarme und grüne Zukunft brauchen die Technologien Rohstoffe.

Zu den breit aufgestellten Unternehmen zählt Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -, dessen Projekte sich auf fünf Kontinenten, vor allem Argentinien, Südafrika und in den USA befinden und eine Reihe wichtiger Rohstoffe abdecken. Sibanye-Stillwater produziert Gold und Platin sowie Palladium. Aber auch grüne Metalle stehen im Blickpunkt, so etwa Lithium (für die Stromspeicherung) und Kupfer (für die Elektrifizierung). Bei der Goldproduktion fällt sogar Uran als Nebenprodukt an. Die Bevölkerung braucht jedoch nicht nur eine kohlenstoffärmere Zukunft, sondern auch ausreichende Ernährungsmöglichkeiten. Denn die Weltbevölkerung wächst weiter. Mit Kali als Dünger können bessere Erträge gewonnen werden und so ist Kali aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken.

Eine Kaligesellschaft mit einem attraktiven Kaliprojekt in Gabun, Afrika ist Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ -.

Anleger können sich jedoch nicht nur bei Unternehmen, die auf bestimmte Rohstoffe setzen, engagieren. Es gibt im Bergbaubereich auch Finanzierungsgesellschaften, wie zum Beispiel Queen’s Road Capital Investment – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-capital-investment-ltd/ -. Das Unternehmen versorgt Minenbetriebe mit Kapital und verdient selbst mit Wandelschuldverschreibungen. Die sorgfältig ausgewählten Minenbetriebe stehen kurz vor dem Produktionsstart oder sind bereits Produzenten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Queen’s Road Capital Investment (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

