Neue Energie Medizin hilft bei Long Covid, Burnout, CFS & Co

Long Covid, Burnout, CFS & Co: Mit einem preiswerten HF-Gerät kann jeder ganz einfach und schnell alle möglichen Erkrankungen und Erschöpfungsleiden von A bis Z selbst behandeln.

Die totale Erschöpfung: Das ist das Hauptsymptom vieler Erkrankungen wie CFS (Chronisches Fatigue Syndrom), Burmout oder Long Covid. Auch gesunde Menschen können aufgrund von Corona und der unnatürlichen Maßnahmen krank werden und dadurch zusammenbrechen. Sauerstoffmangel durch Masken verursacht logischerweise einen Energiemangel, der zur Erschöpfung führt. Psychische Störungen durch Kontaktsperren und Ausgrenzungen tun dabei ihr Übriges. Wer hier nicht gezielt gegensteuert, der wird früher oder später schwer erkranken. Hilfe bietet hier die neue Energie-Medizin mit heilenden Frequenzen.

Mit einem günstigen HF-Stab kann sich jeder selbst heilen

Alle Krankheiten beruhen auf einem Energieverlust in den Zellen. Wenn Zellen durch negative Einflüsse ihre Energie verlieren, wird der Mensch krank. Mit der neuen Energie-Medizin kann dieser Energiemangel durch positive Frequenzen rückgängig gemacht werden, so dass der Mensch geheilt wird. Diese Frequenz-Heilung ist bei allen Krankheiten möglich. Zur Behandlung können Frequenzgeräte wie ein Zapper nach Dr. Hulda Clark oder ein Hochfrequenz-Stab nach Nikola Tesla eingesetzt werden. In ihrem aktuellen Bestseller erklärt die Autorin Vanessa Halen den HF-Stab und den Einsatz bei allen möglichen Beschwerden und Krankheiten von A bis Z. Ein HF-Stab kostet nicht mehr als ein Haar-Fön und ist für jeden Haushalt sehr nützlich. In nur 3 Minuten Behandlung täglich kann sich wirklich JEDER ganz EINFACH selbst heilen. Alle Infos und Anwendungsmöglichkeiten der HF-Therapie beschreibt Vanessa Halen in ihrem Buch DIE OXY WUNDER MEDIZIN.

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat.

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

