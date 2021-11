Akamai kündigt „Future of Life Online“-Challenge an

Bis zu vier Gewinner erhalten im Wert von bis zu einer Million US-Dollar Dienstleistungen von Akamai aus den Bereichen Sicherheit, Content Delivery und Edge-Computing

München, 23. November 2021 – Akamai Technologies, Inc., einer der weltweit renommiertesten Anbieter von Lösungen für sichere digitale Erlebnisse, gibt den Start seiner Challenge „Future of Life Online“ bekannt. Der Wettbewerb soll für wegweisende Online-Erlebnisse sorgen und „Visionäre, Rebellen und neugierige Innovatoren“ honorieren. Bis zu vier Gewinner erhalten im Wert von bis zu einer Million US-Dollar Lösungen von Akamai aus den Bereichen Sicherheit, Content Delivery und Edge-Computing, als Gewinn der Challenge. Zudem werden die Fortschritte der Gewinnerunternehmen im Rahmen einer gesonderten Online-Dokumentation präsentiert.

„Seit über 20 Jahren widmet sich Akamai der Bereitstellung und dem Schutz digitaler Erlebnisse, die das Online-Leben, wie wir es kennen, möglich machen. Gut gemachte Online-Erlebnisse bereichern das menschliche Leben. Deshalb möchten wir Innovatoren unterstützen, die letztlich unsere digitale Zukunft bestimmen,“ erklärt Robert Blumofe, Executive Vice President und CTO von Akamai Technologies. „Die Challenge ,Future of Life Online‘ soll innovativen Unternehmen dabei helfen, ihre Lösungen auf das nächste Level zu heben und ihre Leistungen stärker ins Rampenlicht zu rücken, um andere zu inspirieren, ihre eigenen großen Ideen zu entwickeln, die die Zukunft des Online-Lebens gestalten werden.“

Für die Teilnahme müssen die Unternehmen über ein innovatives, im Markt befindliches Produkt oder einen entsprechenden Service verfügen, welche zur Ausschöpfung ihres vollen Potenzials Unterstützung im Bereich digitale Sicherheit, Web-Performance und/oder digitale Bereitstellung benötigen. Die Challenge findet in zwei Runden statt:

o In Runde 1 reichen die Unternehmen ein kurzes Video ein, in dem sie ihr Produkt oder ihre Lösung beschreiben und vermitteln, welchen Mehrwert es Kunden oder der ganzen Gesellschaft bieten kann. Die Einreichungsfrist für die Videos in Runde 1 endet am 18. Februar 2022 um 17 Uhr ET (23 Uhr MEZ). Die Finalisten aus Runde 1 werden am 11. März 2022 bekannt gegeben.

o In Runde 2 liefern die Finalisten einen Businessplan, der nicht mehr als sieben Seiten umfasst und ihre Kundensegmente, Wertversprechen, Vertriebskanäle, Marktgröße, Wachstumspläne sowie ihren Nachhaltigkeitsfokus beschreibt. Sie stellen ihren Plan im Rahmen einer virtuellen Konferenz vor und beantworten Fragen. Die Pläne für Runde 2 müssen bis zum 13. Mai 2022 um 17 Uhr ET (23 Uhr MEZ) eingereicht werden.

Bewertet werden die Einreichungen nach Neuartigkeit der Idee, Markttauglichkeit und Kundennutzen. Die Gewinner der Challenge werden am 06. Juni 2022 bekannt gegeben.

Die Challenge-Beiträge müssen online über www.futureoflifeonline.com eingereicht werden. Um sich zu qualifizieren, dürfen Unternehmen keine bestehenden Kunden (direkt oder indirekt) von Akamai oder einer Tochtergesellschaft, einem verbundenen Unternehmen oder einem Vertriebspartner von Akamai sein. Zusätzliche Qualifikationsvoraussetzungen und die vollständigen Bedingungen der Challenge finden Sie hier.

Über Akamai

Power und Sicherheit für das digitale Leben – mit Akamai. Die innovativsten Unternehmen weltweit setzen bei der Bereitstellung und beim Schutz ihrer digitalen Erlebnisse auf Akamai. So unterstützen sie täglich Milliarden von Menschen in ihrem Alltag, bei der Arbeit und in ihrer Freizeit. Mit der weltweit größten und zuverlässigsten Edge-Plattform bringt Akamai Anwendungen, Code und Erlebnisse ganz nah an die Nutzer – und hält dabei Bedrohungen fern. Möchten Sie mehr erfahren über die Produkte und Services von Akamai für Sicherheit, Content Delivery und Edge Computing? Dann besuchen Sie uns unter www.akamai.com, lesen Sie unseren Blog blogs.akamai.com oder folgen Sie Akamai Technologies auf Twitter und LinkedIn.

