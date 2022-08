Akome, die Tochtergesellschaft von Core One Labs, erreicht signifikanten Forschungsmeilenstein mit positiven Ergebnissen bei der Neurogenese-Stimulation

Dies ebnet den Weg zu einer Erweiterung des Patentschutzes

Vancouver, British Columbia, Kanada – 18. August 2022 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One), freut sich sehr, im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 4. März 2022 bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. (Akome), die Biopharma-Sparte des Unternehmens für Forschung und Entwicklung, die sich auf die Entwicklung neuer Psychedelika-basierter Arzneimittel zur Behandlung neurologischer und psychischer Erkrankungen konzentriert, außergewöhnliche Ergebnisse aus ihren Studien zur Neurogenese-Stimulation (Neurogenese-Studien) in Bezug auf die Wirksamkeit seiner pflanzlichen Bioaktiva (bioaktive Wirkstoffe) erhalten hat, die einen Teil ihrer zum Patent angemeldeten Arzneimittelformulierungen auf Basis von Psychedelika umfassen.

Die Neurogenese-Studien, die von der Universidad Complutense de Madrid (Universidad Complutense) unter der Leitung von Dr. José A. Morales-Garcia durchgeführt wurden, machen sehr gute Fortschritte und liefern ermutigende Ergebnisse. Dr. Morales-Garcia ist Assistenzprofessor und Honorary Fellow in der Abteilung Zellbiologie der Universidad Complutense de Madrid, Medizinische Fakultät, Wissenschaftler am Center for Networked Biomedical Research on Neurodegenerative Diseases sowie Professor im Bereich Pharmakologische Forschung an der Autonomen Universität Madrid.

Die Neurogenese-Studien ergaben, dass die ausgewählten bioaktiven Wirkstoffe von Akome in der Tat geeignete Kandidatenstoffe sind, die in kontrollierten Versuchen eine bemerkenswerte neurogenetische Wirkung entfalten. Die Studienergebnisse zeigen außerdem, dass jeder der bioaktiven Stoffe erhebliches Potenzial besitzt, eine therapeutische Wirkung gegen mehrere neurologische Erkrankungen hervorzurufen, und daher bei mehr als nur einer Zielkrankheit therapeutisch wirksam sein könnte.

Diese Implikationen sind von enormer Bedeutung, da sie den Umfang der ursprünglichen Patentanmeldungen von Akome potenziell erweitern könnten. Die momentan eingereichten vier (4) Patentanmeldungen von Akome haben einen sehr spezifischen Umfang, denn jedes Patent deckt einen spezifischen bioaktiven Stoff ab, ist an jeweils eine psychedelische Substanz gekoppelt und zielt auf nur eine neurologische Erkrankung ab. Die Ergebnisse der Neurogenese-Studien gehen jedoch stark in die Richtung, dass jeder der bioaktiven Stoffe individuell mit jeder der psychedelischen Substanzen gepaart werden könnte und dass außerdem alle Kombinationen der Bioaktiva und der psychedelischen Substanzen beim gesamten Spektrum der untersuchten Zielkrankheiten vorteilhafte Wirkungen haben könnten.

In den nächsten Schritten, die bereits im Gange sind, prüft die Universidad Complutense sämtliche bioaktiven Stoffe von Akome in Kombination mit den psychedelischen Substanzen, wobei sie das Neurogenese-Modell anwendet, während sie parallel dazu Tierstudien Tierstudien sind darauf ausgelegt zu untersuchen, ob das Arzneimittel im Körper auf die gleiche Weise wirkt wie zuvor in der künstlichen Umgebung des Labors. Außerdem sind Versuche an Mensch und Tier gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Arzneimittel zugelassen werden kann.

zum Nachweis der positiven Wirkungen im Tiermodell konzipiert, beginnend mit Parkinson und Alzheimer.

Diese bahnbrechenden Ergebnisse sind für Core One Labs von immenser Bedeutung. Unsere Forschungsstudien haben nicht nur bestätigt, dass die vier bioaktiven Wirkstoffe, die spezifisch für unsere Arzneimittelformulierungen ausgewählt wurden, den gewünschten Effekt einer neurogenetischen Wirkung erzielen, sondern die Ergebnisse bieten dem Unternehmen auch die wichtige Möglichkeit, den Umfang seiner Patente zu erweitern, da jeder bioaktive Wirkstoff mit unterschiedlichen psychedelischen Substanzen verwendet werden kann, um eine jeweils unterschiedliche Reaktion hervorzurufen, erklärte Joel Shacker, der CEO des Unternehmens.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

