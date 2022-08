Warten auf das Comeback des Goldes

Die Preise am Goldmarkt sind nach oben gegangen, aber das echte Comeback lässt noch auf sich warten.

Zwar ist in Asien das gelbe Edelmetall wieder stark gefragt, so die Schweizer Goldimporte, aber die Investoren ziehen immer noch Mittel aus den Gold-ETFs ab. Da dauert es wohl noch etwas, bis der Goldpreis deutlich aus dem Bereich um 1.800 US-Dollar ausbrechen kann. Gegenüber dem US-Dollar haben die meisten Währungen an Wert verloren. Gewonnen haben im laufenden Jahr der russische Rubel und der brasilianische Real. Mehr als ein Viertel an Wert hat die türkische Lira verloren. In der Türkei ist daher auch der Goldpreis enorm nach oben gegangen und handelt nahe einem Allzeithoch.

Hier sieht man also deutlich die Rolle des Goldes als Absicherungsmittel gegen Währungsentwertung. Auch Gold- und Silbergesellschaften sind von den Fed-Entscheidungen betroffen. Jetzt befindet sich die Fed in einem Straffungszyklus. Ist dann aber die Inflation wieder auf einem verträglichen Niveau, könnte sich die Politik der Fed schnell wieder ändern, um der Wirtschaft Impulse zu verleihen. Der Bergbau ist oft fremdfinanziert und äußerst kapitalintensiv, das würde dann eine veränderte Fed-Politik für gute Vorzeichen sorgen.

Mit einem Rückgang der Inflation in den USA, hat sich auch der Goldpreis erholt. Schaut man sich die Gold produzierenden Länder an, so ist besonders in Südafrika die Goldproduktion zurückgegangen. Konflikte und politische Unruhen sowie Streiks und Proteste sorgten für Ungemach. Früher war Südafrika lange der Goldproduzent Nummer eins in der Welt. Heute belegt Südafrika zusammen mit Mexiko den siebten Platz. Mexiko ist nicht nur ein bedeutendes Silberland, sondern verfügt auch über große Goldressourcen. Gold und Silber machen in Mexiko mehr als 50 Prozent der gesamten Metallproduktion aus.

Nicht zuletzt für die Altersvorsorge sollten sich im Depot auch Goldaktien befinden, beispielsweise von Vizsla Silver – https://youtu.be/vRMXJXhrCPY. Die Gesellschaft besitzt Gold und Silber in Mexiko, wobei das Panuco-Projekt, fast 10.000 Hektar groß, das Flaggschiffprojekt darstellt.

Osisko Development – https://youtu.be/L5DSJRy1B2w – entwickelt in Kanada, in den USA und in Mexiko Liegenschaften um sich als mittelgroßer Goldproduzent zu etablieren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

