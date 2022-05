Die Saisonalität des Goldes spricht für einen Einstieg jetzt

Aus saisonaler Sicht geht es mit Goldpreis ab August normalerweise nach oben.

Erste Anzeichen einer Stabilisierung des Goldpreises existieren bereits. Normalerweise kommen jetzt die eher schwachen Goldpreis-Wochen, bevor es preislich wieder nach oben geht. Anleger sollten sich das bewusst machen. Über viele Jahre betrachtet, gibt es im Mai oft eine kleine Erholung beim Preis des Edelmetalls. Geduld lohnt sich dann, denn wenn im Juli oder August die Zeichen wieder auf einen steigenden Goldpreis zeigen, dann wird der Investor belohnt. Eine kleine Erholung ist gerade beim Goldpreis auszumachen. Nach vier schlechten Wochen konnte der Preis des edlen Metalls wieder an Wert zulegen. Ein schwächerer US-Dollar kam der aktuellen Entwicklung zugute. Daneben scheint es bei den Gold-ETFs weniger Verkaufsdruck zu geben.

Gold und auch Silber sollten sich also ihrem fairen Wert nähern. Verschiebungen im Energiebereich durch die Isolation Russlands wird die Inflation weiter anheizen. Dabei müsste auch die Gefahr eines schwächeren Wirtschaftswachstums den Boden für höhere Gold- und Silberpreise bereiten. Beim Silber sollte die hohe Nachfrage aus dem Photovoltaikbereich wirken. Von Januar bis April hat China dreimal so viel in diese Branche investiert als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Mit einer hohen Silbernachfrage in den kommenden Jahren aus diesem Bereich sollte auch der Preis für Silber nach oben gehen. Bei den Gold- und Silberbergbauunternehmen gefallen GoldMining und Tier One Silver.

GoldMining verfügt dank seiner Projekte in Kanada, Kolumbien, Brasilien, Peru und in den USA über eine 26 Millionen Unzen Gold umfassende Goldressource. Dazu kommt noch ein großes Aktienpaket an Gold Royalty.

Tier One Silver konzentriert sich auf Peru und dort auf Silber, Gold und Nichtedelmetalle. Hauptprojekt ist das Curibaya-Projekt, das rund 16.800 Hektar umfasst. Hochgradige Silber-, Gold- und Kupferproben wurden bereits entnommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

