Akome, Tochter von Core One Labs, erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Entwicklung seiner psychedelischen Arzneimittelformulierungen und gibt positive Ergebnisse aus Neuro-Pharmakokinetik-Studien bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 19. August 2022 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. (Akome) durch seine formalisierte Forschungsvereinbarung mit der Fundación Medina in Granada, Spanien (Fundación Medina), sehr ermutigende Ergebnisse aus derzeit laufenden pharmakokinetischen Studien erhalten hat. Die Studienergebnisse stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein in der präklinischen Entwicklung seiner bioaktiven Wirkstoffe auf psychedelischer Basis dar, die gegen schwere depressive Störungen (Depressionen), Schlaganfall, Morbus Parkinson (PD) und die Alzheimer-Krankheit (AD) gerichtet sind und eine weitere Entwicklung der Formulierungen in der Entwicklungspipeline rechtfertigen.

Die Pharmakokinetik untersucht Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME) von Arzneistoffen beim Menschen und testet außerdem toxische Wirkungen (TOX) des Arzneimittelkandidaten auf Körpersysteme bzw. Organe. Diese Studien sind bei der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln von größter Bedeutung, da sie das Risiko von Arzneimittelkandidaten verringern und letztendlich ihre Produktivität steigern. Wenn Wirkstoffe zur Behandlung neurologischer und psychischer Erkrankungen entwickelt werden, ist es auch entscheidend, die Gewebekonzentration der Kandidatenstoffe sowie deren Verhalten im Gehirn, was als Neuro-Pharmakokinetik bezeichnet wird, zu bestimmen.

Die sehr ermutigenden Ergebnisse der ADME/TOX-Neuro-Pharmakokinetik-Studien, die von der Fundación Medina durchgeführt wurden, zeigen, dass die bioaktiven Wirkstoffe von Akome, die in einer kontrollierten Umgebung getestet wurden, eine sehr gute Leistung zeigen, wodurch das Vertrauen der Wissenschaftler, das notwendig ist, um die potenzielle Wirksamkeit der Arzneimittelkandidaten von Akome zu verstehen und den Wirkstoffentdeckungsprozesses zur behördlichen Genehmigung voranzutreiben, gesteigert wird.

Die Wissenschaftler und Forschungspartner von Core One erzielen in jeder Phase unserer präklinischen Arzneimittelstudien positive Ergebnisse, und wir sind begeistert von den Fortschritten, die Akome auf dem Weg seiner psychedelisch basierten Formulierungen durch die Entwicklungspipeline erzielt, sagte Joel Shacker, CEO von Core One Labs.

Die heute vorgestellten Ergebnisse, kombiniert mit den positiven Bioassay-Ergebnissen, die das Unternehmen im April vorgestellt hat, zeigen das beträchtliche Potenzial, das unsere Wirkstoffformulierungen bergen. Ich bin zuversichtlich, dass die Wissenschaftler von Akome zusammen mit ihren Forschungspartnern auch weiterhin wie bisher überzeugende Ergebnisse liefern werden, fügte er hinzu.

Über Fundación Medina

Die Fundación Medina ist ein renommiertes, unabhängiges und gemeinnütziges Forschungszentrum für innovative Biopharmakologie und ein Referenzzentrum für die Entdeckung von Arzneimitteln aus Naturprodukten. Ihre Forschungsarbeiten werden von einer großen Gruppe von fachübergreifenden Wissenschaftlern in einer hochmodernen Einrichtung in Granada in Spanien durchgeführt. Die Fundación Medina verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der Arzneimittelentdeckung und richtet das Hauptaugenmerk ihrer Forschung auf Screening-Programme mit hohem Durchsatz in strategischen therapeutischen Bereichen: Infektions- und Parasitenkrankheiten, Onkologie und Neurodegeneration. Die Fundación Medina bemüht sich um die Entdeckung neuer bioaktiver Wirkstoffverbindungen und innovativer Therapien für ungedeckte medizinische und industrielle Bedürfnisse.

Über Core One Labs Inc.

Core One ist ein auf biotechnologische Forschungsarbeiten und Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt darin besteht, psychedelische Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelikagestützte Psychotherapien auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten oralen Dünnfilmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich im Mund sofort auflöst und organische Moleküle in exakten Mengen an den Blutkreislauf abgibt. Dadurch ist eine hervorragende Bioverfügbarkeit garantiert. Das Unternehmen hat die Absicht, die Technologie weiterzuentwickeln und auf psychedelische Wirkstoffe, wie etwa Psilocybin, anzuwenden. Core One ist außerdem an medizinischen Versorgungseinrichtungen beteiligt, in denen insgesamt mehr als 275.000 Patienten betreut werden. Über diese Versorgungseinrichtungen, die Einbindung seines geistigen Eigentums, sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu psychedelikagestützten Therapien und Behandlungsmethoden mit neuartigen Medikamenten will das Unternehmen um eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen ansuchen.

CORE ONE LABS INC.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: info@core1labs.com

Telefon: 1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

