Akquisition in Bauunternehmen: Mehr Sichtbarkeit und Bekanntheit durch Reichweite im Netz

Wenn Ihr Bauunternehmen leistungsstark ist und eine gute Bauqualität abliefert, sind Sie gut beraten, wenn Sie diese im Internet transparent präsentieren.

Sie wollen doch wahrgenommen werden. Möglichst frühzeitig, bevor Ihre Wettbewerber am Zug sind. Die Homepage reicht dazu nicht aus! Hier sind genau diese Wettbewerber schnell auf Augenhöhe.

Guten Qualitäts- und Serviceleistungen gerecht werden

Die im Netz veröffentlichten Informationen stammen meist außerdem meist von internen Autoren aus den Unternehmen selbst oder von vorher gebrieften Webmastern. Dazu kommt, dass eigene Qualitätsdarstellungen nach Eigenlob und Selbstbeweihräucherung riechen.

Wenn es also darum geht, dass Ihr Bauunternehmen und nicht der Wettbewerb als Qualitätsanbieter der Region wahrgenommen werden soll, sollten sie etwas Sinnvolles dafür tun. Etwas, das über das normale Maß hinausgeht. Etwas, das ihren Qualitäts- und Serviceleistungen gerecht wird.

Geeignete Erfahrungen von der Basis

Den besten Beweis, den Sie für Ihre Qualitäts- und Serviceleistungen anführen können, führt zu Erfahrungen, die übergebene Bauherren in der persönlichen Zusammenarbeit mit Ihrem Bauunternehmen gemacht haben.

Keiner ist in der Lage, so umfangreich und glaubwürdig zu berichten, wie die Zusammenarbeit mit Ihnen als Baupartner gelaufen ist und was auf Bauinteressenten zukommt.

Bauherrenbewertungen überzeugen

In den Erfahrungen von Bauherren kommt klar zum Ausdruck, was für Bauinteressenten wirklich wichtig ist und am Ende zählt: Vertrags- und Budgettreue, Wunsch- und Anforderungserfüllung, Zusammenarbeit in Entwurf, Verkaufsberatung, Architektur, Bemusterung, Bauleitung, handwerkliche Ausführung, Mängelbeseitigung, Sauberkeit der Baustelle, eine gute Erreichbarkeit und konstruktive Kommunikation miteinander.

Schriftliche Befragung der bessere Weg

Wenn es darum geht, an Befragungsergebnisse zu kommen, die veröffentlicht werden können, ist eine schriftliche Bauherrenbefragung auf jeden Fall zu favorisieren. Denn deren Ergebnisse können im Beratungsraum im Original gezeigt werden. Sie sind authentisch, verbindlich, belastbar und erhaben über jede Kritik. Für Bauinteressenten bedeutet Transparenz mehr Sicherheit. Sie bilden schneller Vertrauen, bekommen eine bessere Orientierung und eine zusätzliche, hilfreiche Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Überzeugende Vorteile auch für Bauunternehmen

Die Veröffentlichung auf Qualitätsplattformen, PR-Portalen, in Blogs, Foren und den sozialen Medien schafft zunächst eine deutliche Sichtbarkeit mit scharfer Qualitätsabgrenzung. Darüber hinaus sorgt die Steigerung der Reichweite für einen deutlichen Anstieg des Bekanntheitsgrades. Das wiederum generiert neue, qualifizierte Bauinteressenten und zusätzliche Bauaufträge.

Fazit:

Mit ihrer Homepage werden alle Bauunternehmen schnell im Netz gefunden. Doch deren Inhalte sind wenig relevant, da Wettbewerber dort ebenfalls regelmäßig gut aufgestellt sind. Sichtbarkeit und Wahrnehmung über Content mit Qualitätsbewertungen zu erzielen ist eine Königsdisziplin, die nur eines von zehn Bauunternehmen realisieren kann.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

Präsenz im BAUHERREN-PORTAL reinrassiges Alleinstellungsmerkmal für Bauunternehmen