Bauunternehmen: Akquise mit Referenzen, Bewertungen und Rezensionen von Bauherren

Es gibt eine Menge an Möglichkeiten, Bauinteressenten auf sich aufmerksam zu machen, um diese schlussendlich zu akquirieren.

Allerdings sind die Erfolge der klassischen Instrumente aus dem Marketing-Mix eher bescheiden und nehmen in der Gunst der Bauinteressenten weiter ab.

Qualitätsbewertungen übergebener Bauherren

Was immer aktuell ist und womit sehr erfolgreich akquiriert werden kann, sind Qualitätsbewertungen, die übergebene Bauherren abgegeben haben. Wenn diese schriftlich, in aktueller und repräsentativer Anzahl vorliegen, sind sie unschlagbar und verfehlen sie ihre Wirkung ganz sicher nicht. Denn was kann für Bauinteressenten relevanter sein als das Urteil erfahrener Bauherren über ihren Baupartner?

Auf Bauherrenbewertungen spezialisierte Qualitätsgemeinschaft

Das genau ist der Ansatz des Konzeptes, das Bauunternehmen aus dem Haus- und Wohnungsbau von der BAUHERRENreport GmbH aus Kaarst angeboten wird. Diese lässt über das ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH übergebene Bauherren eines exakt definierten Zeitraumes schriftlich befragen.

Nach erfolgter Auswertung wird zertifiziert

Dann werden die Antworten ausgewertet und zertifiziert. Schließlich werden die Ergebnisse im BAUHERREN-PORTAL, auf PR-Portalen, in Blogs, Foren und in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Ergebnis in Form von Referenzen, Testimonials und Rezensionen generiert eine Reichweite mit einer so massiven Marktdurchdringung, dass Wettbewerbern diese versagt bleibt, weil sie diese nicht auf gleiche oder andere Art erzielen können.

BAUHERREN-PORTAL: Details zur Qualitätsleistung bilden Vertrauen

Im BAUHERREN-PORTAL, das über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ auf der Startseite der Anbieter-Homepage zu erreichen ist, stehen mit dem Prüfbericht und der Qualitätsurkunde aus der Zertifizierung konkrete Details zu den Qualitäts- und Serviceleistungen jeweils geprüfter Anbieter zum Download zur Verfügung.

Bauunternehmen steigern Bekanntheit und generieren Bauinteressenten und Bauaufträge

Die Vertrauensbildung, die von den veröffentlichten, konkreten Qualitätsbewertungen, Referenzen und Rezensionen ausgeht, lässt nicht auf sich warten, was den Erfolg anbelangt: Sie generiert neue Bauinteressenten, gibt diesen eine bessere Orientierung und ein Plus an Entscheidungssicherheit und sorgt so für neue Bauaufträge in der Zukunft.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

In Zusammenarbeit mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH ermittelt, zertifiziert und veröffentlicht die BAUHERRENreport GmbH die Zufriedenheit übergebener Bauherren mit ihrem Baupartner. Über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ auf der Homepage des jeweiligen Anbieters werden Bauinteressenten direkt zu den Ergebnissen im BAUHERREN-PORTAL geführt.

Wenn Sie Ihr Bauunternehmen mit repräsentativen Qualitäts- und Serviceleistungen unverwechselbar aus der Masse hervorheben und über eine Alleinstellung scharf vom Wettbewerb abgrenzen wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Für die Zukunft Ihres Unternehmens könnte das eines der wichtigsten Gespräche werden.

Sie erreichen uns unter 021 31 – 742 789-0. Oder schreiben Sie uns eine Mail: welcome@bauherrenreport.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

Informationen natürlich auch über unsere Kunden im BAUHERREN-PORTAL wie z.B. bei der EKB Massivhaus GmbH, Euro Massiv Bau GmbH, Verfuß GmbH, Roth Baumeisterhaus GmbH, Idea Dein Haus GmbH, MHB Stumm GmbH, Mutter Systembau AG, Wirtz & Lück Wohnbau GmbH, Wegener Massivhaus GmbH, Meisterbau GmbH Teltow, OSTRAUER Baugesellschaft mbH, CeDe Haus GmbH, Grund Invest GmbH & Co. KG, Ökowert PlanProjekt GmbH & Co. KG, Klee Haus Baupartner GmbH, Kreativ Massivhaus GmbH, MHEL Massivhaus GmbH, Plan-Concept-Massivhaus GmbH, PICK PROJEKT GmbH, reinsch: massivhaus GmbH, VARWICK Architektur GmbH.

