UMSATZGURUS GmbH: Neue Systematik für die erfolgreiche Kunden-Akquise

Kunden-Akquise-Formel nutzt ausschließlich besonders leistungsfähige Verfahren.

UMSATZGURUS bietet einen neuen Systemansatz für die Neukundengewinnung und Lead-Generierung an. Basis dessen bildet die eigenentwickelte Kunden-Akquise-Formel. Inbound- und Outbound-Maßnahmen werden dabei innovativ so miteinander verzahnt, dass diese die adressierten Kundenzielgruppen exakter in allen Lead-Kanälen identifizieren und ebenso effizient zur Kontaktaufnahme aktivieren.

Tobias Kukuk, CEO von UMSATZGURUS GmbH: „Unternehmen fehlt in-house häufig eine professionelle Expertise potenzielle Neukunden gezielt zu adressieren und neue Vertriebswege zu öffnen. Mit der neuentwickelten Akquise-Methode unterstützen wir Vertriebsteams gezielt dabei, die Anzahl wertvoller Leads deutlich auszubauen.“

Laut Kukuk überstrapazieren Unternehmen oftmals zu lange bewährte Kanäle mit immer gleichen Maßnahmen. Die UMSATZGURUS passen deshalb das Portfolio der In- und Outbound-Tools neu auf die Kundengruppen an. Kostenintensive Lerneffekte nicht effizienter Kampagnen lassen sich so deutlich reduzieren. Die Kunden-Akquise-Formel nutzt dazu ausschließlich besonders leistungsfähige Verfahren, bei denen alle direkten und flankierenden Vertriebsinstrumente nahtlos wie effektiv ineinandergreifen – von E-Mail-Marketing über Telefonakquise bis hin zu PR. Digital ergänzt und kombiniert mit unter anderem SEO-optimierte Landingpages, AdWords- und Social-Media-Kampagnen.

Zu Beginn steht eine Analyse des Ist-Zustands der betreuten Unternehmen, anhand der ein neues individuelles Lead-Management-Konzept entwickelt wird. Im Anschluss erfolgt die Anpassung oder Neuerstellung des Contents für Landingpages, von intelligenten E-Mail-Funnels und weiteren Akquise-Tools in Unterstützung oder ganz durch die UMSATZGURUS. Abgestimmt auf den für die Zielgruppen spezifisch erstellten Content erfolgt im Anschluss der Roll-out in die definierten Vertriebskanäle. Darauf aufbauend erfolgen z.B. Webinare und Guided-Touren zur finalen Einleitung von konkreten Terminvereinbarungen mit den Neukunden.

Als externer Dienstleister übernehmen die UMSATZGURUS auf Wunsch ebenfalls den Gesamtvertrieb. Betreute Unternehmen treten dann erst bei terminierten Erstgesprächen in Aktion. Ebenso bietet der Spezialist aufbauende Intensivschulungen für Vertriebsmitarbeiter/innen und Vertriebsteams zur weiteren Professionalisierung an.

Mehr Informationen zur UMSATZGURUS Kunden-Akquise-Formel: www.umsatzgurus.de/kunden-akquise-formel/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UMSATZGURUS GmbH

Frau Julia Bernardy

Oststraße 55

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 960 828 0

web ..: https://www.umsatzgurus.de

email : hello@umsatzgurus.de

Die UMSATZGURUS mit Sitz in Düsseldorf ist ein Team aus hochqualifizierten Vertriebs- und Marketingexperten. Beraten und betreut werden überwiegend Unternehmen aus den Branchen IT, Industrie, Digital- und Kommunikationsagenturen. Gegründet 2016 erarbeitete sich das Unternehmen eine nachhaltige Expertise bei der Optimierung von Vertriebsprozessen inklusive Vertriebsoutsourcing. Die eigenentwickelte Kunden-Akquise-Formel bietet Unternehmen die Möglichkeit, Inbound- und Outbound-Maßnahmen noch effizienter zu kombinieren.

Pressekontakt:

UMSATZGURUS GmbH

Frau Julia Bernardy

Oststraße 55

40211 Düsseldorf

fon ..: 0211 960 828 0

web ..: https://www.umsatzgurus.de

email : hello@umsatzgurus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vor Ort überzeugen: ELA Infopoint unterstützt Immobilienvertrieb