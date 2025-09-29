-
Aktiespararna veröffentlicht erste Unternehmensanalyse zu Arctic Minerals
10. Februar 2026 / IRW-Press / Die von Aktiespararna veröffentlichte erste Unternehmensanalyse ist über den folgenden Link verfügbar: www.aktiespararna.se/analyser/arctic-minerals-exploration-progressing-towards-mine-planning
Zertifizierter Berater
Die Firma UB Corporate Finance Oy in Helsinki/Finnland (www.unitedbankers.fi) agiert als zertifizierter Berater des Unternehmens im Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.
Sonstiges
Die Aktien des Unternehmens werden am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol ARCT gehandelt.
Für weitere Informationen
Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.arcticminerals.se/ oder wenden Sie sich an:
Peter George, CEO
(+46) 8 380 970
peter.george@arcticminerals.se
Über Arctic Minerals
Arctic Minerals ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich mit der Exploration von Kupfer-, Gold und kritischen Mineralen in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) beschäftigt. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens auf X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.
Die Informationen wurden über die oben genannte Kontaktperson am 10. Februar 2026 um 14:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung eingereicht.
Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Arctic Minerals
Peter George
Sylveniusgatan 2
75450 Uppsala
Schweden
email : peter.george@arcticminerals.se
Pressekontakt:
Arctic Minerals
Peter George
Sylveniusgatan 2
75450 Uppsala
email : peter.george@arcticminerals.seDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
