Arctic Minerals stärkt sein Führungsteam durch Neuernennung des CEO und Deputy CEO

19. Januar 2026 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) (Arctic Minerals oder das Unternehmen) freut sich, einen Wechsel im Führungsteam des Unternehmens bekannt zu geben. Peter George wurde zum Managing Director (MD) und Chief Executive Officer (CEO) ernannt, Erik Lundstam zum Deputy Chief Executive Officer (Deputy CEO) und Chefgeologen. Peter George wird Nachfolger von Risto Pietilä, der seinen Posten als CEO zurücklegt.

Peter George ist Bergbauingenieur und Mineralökonom mit über 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie in den nordischen Ländern und international. Er verfügt über technische, kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Machbarkeitsstudien, Projektentwicklung, Bergbaubetriebsmanagement und Kapitalmärkte.

Als Gründer des Privatunternehmens Rare Earth Energy Metals Pty Ltd (REEM), das im Oktober 2024 von Arctic Minerals übernommen wurde, und im Anschluss an seine Ernennung zum Executive Director von Arctic Minerals im Dezember 2024 verantwortete Peter George die erfolgreiche Umstrukturierung und Transformation des Unternehmens.

Davor war er Managing Director des an der australischen Börse (ASX) notierten und auf Schweden fokussierten Explorationsunternehmens Alicanto Minerals Limited. Außerdem war er als Führungsexperte bzw. Ingenieur bei Unternehmen wie Boliden AB, WMC Limited (nunmehr Teil der BHP Group Limited) und Mineral Resources Limited tätig. Herr George hat einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen und ein Graduiertenzertifikat in Mineralökonomie von der Curtin University (WASM) in Westaustralien.

Peter George wird ab sofort die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen und sich dabei auf die Erschließungsaktivitäten im Vorzeigeprojekt Hennes Bay mit seinen hochwertigen Kupfer- und Silbervorkommen in Dalsland (Schweden), im Kupfer-Gold-Projekt Bidjovagge in Finnmark (Norwegen) und im Kupfer-Gold-Projekt Swan Lake in Norrbotten (Schweden) konzentrieren.

Erik Lundstam ist ein sehr erfahrener Geologe, der seit über 30 Jahren Explorationsprogramme in verschiedensten geologischen nordischen Regionen leitet und während seiner Zeit bei Boliden und Alicanto Minerals mehrere bedeutende Entdeckungen in Schweden verbuchen konnte. Er war außerdem Gründer von REEM, ist seit November 2024 Mitglied des Beratungsausschusses von Arctic Minerals und seitdem eng in die Explorationsaktivitäten des Unternehmens eingebunden. Erik Lundstam hat ein Master-Diplom in Geowissenschaften von der Universität Stockholm. In seiner Funktion als Deputy CEO und Chefgeologe wird er dem CEO zur Seite stehen und die Explorations- und Ressourcenerschließungsaktivitäten des Unternehmens vorantreiben.

Chairman Robert Behets erklärt:

Ich freue mich sehr, die Ernennung von Peter George zum MD und CEO und von Erik Lundstam zum Deputy CEO und Chefgeologen von Arctic Minerals bekannt zu geben. Peter verfügt über großartige Führungsqualitäten, ein fundiertes Branchen-Knowhow und eine klare strategische Ausrichtung. Erik wiederum bringt erstklassiges technisches Fachwissen und umfassende lokale Kenntnisse in die Umsetzung unserer Projekte ein.

Zusammen mit der vor kurzem bekannt gegebenen Ernennung von Johan Spetz zum CFO verfügt Arctic Minerals nun über ein erstklassiges Führungsteam, das die erforderlichen Qualifikationen, Erfahrungen und das betriebliche Knowhow in den nordischen Ländern mitbringt, um einerseits unser Vorzeigeprojekt Hennes Bay in die Erschließungsphase zu bringen und andererseits die Explorationsaktivitäten in den anderen Projekten des Unternehmens voranzutreiben, damit wir neue Entdeckungen verbuchen und unseren Marktwert steigern können.

Im Namen des Boards möchte ich Risto Pietilä unseren tiefen Dank für seine langjährige Tätigkeit bei Arctic Minerals aussprechen. Zuerst hat er uns als Explorationsmanager und in den letzten Jahren dann auch als CEO unterstützt. Wir danken ihm außerdem für seine dauerhafte Unterstützung über den Beratungsausschuss.

Peter George erklärt:

Das vergangene Jahr war für Arctic Minerals eine Zeit großer Veränderungen. Wir haben das Unternehmen erfolgreich umstrukturiert, rekapitalisiert und das Unternehmen New Arctic Minerals von Grund auf erneuert, sodass wir uns nun auf die Erschließung unseres beeindruckenden Portfolios an nordischen Projekten für kritische Metalle konzentrieren können. Der Zeitpunkt für die Markteinführung dieser Projekte ist äußerst günstig. Die Welt braucht dringend neue Kupfer-, Silber- und Goldminen, und mit unserem ausgewogenen Portfolio sind wir gut für den Neuzugang weiterer Betriebsstätten in den nordischen Ländern gerüstet.

Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die sich für Arctic Minerals auftun, und freue mich schon sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Erik Lundstam erklärt:

Die Explorations- und Erschließungsprojekte im Portfolio von Arctic Minerals sind für die nordische Bergbaubranche von großer Bedeutung. Die Projekte stehen für die Zukunft einer Branche, die in den letzten 50 Jahren unter massiven Investitionsengpässen gelitten hat. Wir haben nun die Chance, Europas nächste Kupfer-, Silber- und Goldminen in einer Phase zu erschließen, in der die Metallpreise boomen und kritische Metalle zunehmend schwerer zu finden sind.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von Arctic Minerals und bin schon sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die sich uns im Rahmen der Erschließung unserer Projekte eröffnen werden.

Zertifizierter Berater

Die Firma UB Corporate Finance Oy in Helsinki/Finnland (www.unitedbankers.fi) agiert als zertifizierter Berater des Unternehmens im Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

Sonstiges

Die Aktien des Unternehmens werden am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol ARCT gehandelt.

Für weitere Informationen

Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.arcticminerals.se/ oder wenden Sie sich an:

Peter George, CEO

+46 (0) 8 380 970

peter.george@arcticminerals.se

Über Arctic Minerals

Arctic Minerals ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralien wie Kupfer und kritischen Mineralien in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) fokussiert. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens auf X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Diese Informationen sind Informationen, die Arctic Minerals AB (publ) gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen wurden über die oben genannte Kontaktperson am 19. Januar 2026 um 08:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung eingereicht.

