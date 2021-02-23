  • Arctic Minerals präsentiert sich auf zwei führenden europäischen Bergbaukonferenzen

    29. September 2025 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) (Arctic Minerals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Oktober aktiv an zwei führenden europäischen Bergbaukonferenzen teilnehmen wird:

    – Die Rohstoffmesse München 2025, die am 3. und 4. Oktober in der Olympiahalle in München (Deutschland) stattfindet. Am 3. Oktober um 9.55 Uhr (MESZ) wird Peter George, Executive Director von Arctic Minerals, zum Konferenzpublikum sprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.munich-mining-conference.com.

    – Die Nordic Funds & Mines 2025, die am 8. und 9. Oktober im Hotel Six in Stockholm (Schweden) stattfindet. Am 9. Oktober um 8.50 Uhr (MESZ) wird Peter George, Executive Director von Arctic Minerals, zum Konferenzpublikum sprechen. Peter wird außerdem um 13.20 Uhr (MESZ) an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, in der es um die Bergbauregion der nordischen Ländern geht. Weitere Informationen erhalten Sie unter nordicfundsandmines.com.

    Diesen Monat, am 17. September, hat Peter George bereits einen Vortrag beim Investor Day der Swedish Shareholders Association (Aktiespararna) gehalten und ein Update zu den jüngsten Entwicklungen im Unternehmen gegeben. Die Präsentation ist auf der Presseseite von Arctic Minerals unter arcticminerals.se/en/media/ als Download verfügbar.

    Die Firma UB Corporate Finance Oy in Helsinki/Finnland (www.unitedbankers.fi) agiert als zertifizierter Berater des Unternehmens im Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

    Die Aktien des Unternehmens werden am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol ARCT gehandelt.

    Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter (www.arcticminerals.se/) oder wenden Sie sich an:

    Risto Pietilä, CEO
    (+35) 840 029 3217
    risto.pietila@arcticminerals.se

    Peter George, Director
    peter.george@arcticminerals.se

    Über Arctic Minerals

    Arctic Minerals ist ein Bergbauunternehmen, das sich der Exploration und Erschließung von Mineralien wie Kupfer, Gold und kritischen Mineralien in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) verschrieben hat. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens unter X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

    Die Information wurde am 29. September 2025 um 08:00 Uhr (MESZ) der Agentur der oben angeführten Kontaktperson zur Veröffentlichung übergeben.

