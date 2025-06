Arctic ProCruises präsentiert umfangreiches Expeditionsprogramm 2026 mit vier Schiffen

Mit vier kleinen Schiffen legt Arctic ProCruises im Sommer kommenden Jahres zu Expeditionen ab. Ganz neu ist eine zweiwöchige Expedition an das Packeis Grönlands.

Mit kleinen Schiffen zu großen Naturerlebnissen und erstmals bis an das Packeis Grönlands. Mit vier Schiffen nimmt Arctic ProCruises in der Saison 2026 Kurs auf arktische Destinationen wie Grönland, Island und Spitzbergen. Die kleinen Expeditionsschiffe MS »Hondius«, MS »Ortelius« und MS »Plancius« sowie MS »Hamburg«, als kleinstes Kreuzfahrtschiff Deutschlands, ermöglichen eine Entdeckung selten angefahrener Ziele. Fester Bestandteil aller Reisen aus dem neuen Programm von Arctic ProCruises sind exklusive Vorprogramme und Lektoren-Vorträge an Bord zu den Naturerlebnissen.

* Entdeckung selten angefahrener Ziele sind nur mir kleineren Schiffen möglich

Ganz neu ist eine zweiwöchige Expedition mit MS »Hondius« ab Island bis an das Packeis Grönlands. Mit maximal 170 Gästen startet das Expeditionsschiff »Hondius« Ende Mai 2026 ab der isländischen Hauptstadt Reykjavik zu einer neuen „once-in-a-lifetime“-Reise. Das Schiff passiert die schroffen und faszinierenden Küstenabschnitte des Nordwesten Islands, überquert den Polarkreis und fährt bis an die Grenze des Packeises Grönlands. Im Anschluss führt die Route zurück nach Island in die Stadt Husavik und die Region um den Myvatn-See, die für ihre reiche Flora und Fauna bekannt ist. Durch den Skagafjord und Borgarfjord geht es schließlich wieder zurück zum Starthafen.

Begleitet wird diese Expeditions-Seereise von dem erfahrenen Reiseleiter, Lektor und Buch-Autor Dietmar Schäffer, der den Passagieren der »Hondius« Hintergründe und Fakten sowie tiefgehende Einblicke in das Fahrt-Revier verschafft.

* Ab Hamburg nach Island und Grönland zur Sonnenfinsternis

Das kleine Kreuzfahrtschiff Deutschlands, die MS „Hamburg“, ist im Juli und August 2026 für Reisen in die Arktis und nach Westgrönland im Einsatz. Das Besondere: Vor Ort bietet Arctic ProCruises exklusive Landausflüge und an Bord eine persönliche Reiseleitung für die Gäste.

Gleiches gilt auch für die Reise „Sonnenfinsternis in der Arktis“, ebenfalls mit MS „Hamburg“, vom 31. Juli bis zum 18. August 2026 ab Hamburg nach Kangerlussuaq auf Grönland. Angelaufen werden die Shetland- und die Färöer-Inseln sowie mehrere Häfen auf Island, darunter auch die Hauptstadt Reykjavik, ehe die Route nach Grönland führt, mit der Passage des Prins Christian Sund. Höhepunkt für die Reisenden ist das Erlebnis einer Sonnenfinsternis auf See. Die Kreuzfahrt mit Expeditions-Charakter endet in Kangerlussuaq und mit dem Rückflug nach Deutschland.

Arctic ProCruises ist aus dem früheren Veranstalter Iceland ProCruises hervorgegangen. Statt ausschließlich zu Seereisen rund um Island und zu Kombinationen mit Grönland abzulegen, hat der Hamburger Reiseanbieter seit dieser Saison das Programm deutlich ausgeweitet und bietet mit verschiedenen Partnern Expeditionsreisen und Gruppenreisen auf See an.

Für das Programm 2026 gewährt Arctic ProCruises bis zum 31. Oktober 2025 attraktive Frühbuchervorteile von bis zu 500 Euro pro Person.

Reisebeispiel:

MS „Hondius“, Gruppenreise „Island Expedition“, ab/bis Reykjavik, 14 Tage ab 8.360 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inklusive Flug und Vollpension an Bord.

Weitere Informationen: www.arcticprocruises.de

Arctic ProCruises ist eine Marke der Island ProTravel GmbH, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit vier europäischen Standorten. Mit kleinen Schiffen werden Seereisen um Island mit vielen Häfen sowie Anlandungen mit Expeditionscharakter angeboten. Dazu kommen Seereisen nach Grönland und Spitzbergen. Ein Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut.

