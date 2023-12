DermaClear und Mein Schiff: Ultimativer SPA-Genuss auf hoher See jetzt in sechs Schiffen

Mit DermaClear an Bord genießen die Passagiere der MeinSchiff-Flotte bereits auf drei Kreuzfahrschiffen die neue Art der intensiven Hautpflegeroutine. Nun werden drei weitere Luxusliner ausgestattet.

Nürnberg, 14.08.2023. In der hektischen Welt von heute ist es wichtiger denn je, sich Momente der Entspannung und des persönlichen Luxus zu gönnen. Mit DermaClear an Bord der MeinSchiff-Flotte können die Passagiere bereits auf drei Kreuzfahrschiffen in eine Welt der Schönheit eintauchen und ihre Hautpflegeroutine mit der modernen Hydradermabrasion 3.0 auf ein völlig neues Niveau heben. Aufgrund der positiven Resonanz der Gäste werden nun drei weitere Luxusliner ausgestattet.

Mit DermaClear zu strahlender Haut auf hoher See

DermaClear von Alma Lasers ist ein modernes Hautpflegesystem von Alma Lasers und kombiniert auf einzigartige Weise die drei Schritte Peeling, Tiefenreinigung und Pflege der Haut zum außergewöhnlichen Wellnesserlebnis. Die Wirksamkeit und das angenehme Erlebnis der DermaClear-Behandlung haben auch TUI Cruises, den Betreiber der _Mein Schiff_-Flotte, überzeugt. „Wir erzielen mit dem System eine Klasse Wirkung in kurzer Zeit“, sagt Martina Schumann, Director SPA & Sport bei sea chefs. Daher hat TUI Cruises und sea chefs entschieden, DermaClear auf weiteren drei Kreuzfahrtschiffen einzuführen, womit DermaClear ab August auf der _Mein Schiff_ 1 bis 6 präsent sein wird.

Einzigartige Hautpflege mit DermaClear

Im ersten Schritt wird die Haut sanft gepeelt, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen und sie auf die anschließende Tiefenreinigung vorzubereiten. Hierfür werden u.a. wasserlösliche Fruchtsäuren (AHA, Alpha-Hydroxysäuren – hier Glycol- und Milchsäure) verwendet. Die Kombination aus chemischem Peeling dank Fruchtsäuren sowie mechanischem Peeling durch den einzigartigen rotierenden Behandlungsaufsatz mit kleinen Silikon-Noppen ist hierbei entscheidend: Die Wirkstoff-Lösung wird effektiv in die Haut eingearbeitet und diese Zugleich von Verklebungen und abgestorbenen Hornschüppchen befreit.

Im zweiten Schritt wird u.a. die fettlösliche Salicylsäure (eine Beta-Hydroxysäure, BHA) verwendet, um die Haut bis in die Tiefe von Unreinheiten und Ablagerungen zu befreien. Zudem wird die Haut u.a. durch Natriumlaktat mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt und mit Wirkstoffen wie dem entzündungshemmend und antioxidativ wirkenden Aloe Barbadensis-Blattsaft versorgt.

Im letzten Behandlungsschritt wird ein reichhaltiges Hydroessenz-Serum mit Nährstoffen, Vitaminen und schützenden Antioxidantien eingearbeitet. Die Haut wird vor schädlichen Umwelteinflüssen gewappnet, restrukturiert und die Hautdichte positiv beeinflusst. Der Wirkstoff Adenosin sorgt hierbei für die Faltenbekämpfung und regt den Stoffwechsel an, während Niacinamid die Haut mit Vitamin B3 versorgt und für eine Anti-Aging-Wirkung sorgt.

Die DermaClear-Behandlung ist angenehm, schmerzfrei und verursacht keine Ausfallzeiten. Bereits nach der ersten Anwendung sind sichtbare Ergebnisse zu erwarten, wie eine spürbar gepflegte, genährte und prallere Haut mit strahlendem Teint. DermaClear eignet sich für alle Hauttypen und kann auch zur Hautbildverjüngung und Aknebehandlung eingesetzt werden. Zudem kann eine Vorbehandlung mit DermaClear auch andere Behandlungen, wie Laser- und Radiofrequenztherapien, unterstützen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Eine Partnerschaft mit Synergieeffekten

Die Kooperation zwischen Alma Lasers‘ DermaClear und _Mein Schiff_ bietet den Passagieren an Bord den ultimativen Spa-Genuss. Die hochwertige Hautpflegebehandlung mit DermaClear ergänzt perfekt das Wellnessangebot von TUI Cruises auf der _Mein Schiff_-Flotte, da es den Gästen ein unvergleichliches Verwöhn-Erlebnis bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alma Lasers GmbH

Frau Christine Krieger

Nordostpark 100-102

90411 Nürnberg

Deutschland

fon ..: +4915254775160

web ..: https://www.alma-lasers.de/

email : christine.krieger@alma-lasers.de

Alma Lasers ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Es bietet eine breite Palette von innovativen Lasersystemen und ästhetischen Geräten für medizinische und kosmetische Anwendungen an. Das Unternehmen ist bekannt für seine erstklassige Qualität und sein Engagement für die Forschung und Entwicklung. Die Alma Lasers GmbH vertritt Alma im deutschsprachigen Raum durch drei Niederlassungen in Nürnberg, Linz in Österreich und Brütten in der Schweiz.

