Kreuzfahrt: Star Clippers präsentiert Segel-Kreuzfahrten 2026/27

Kreuzfahrten mit der Antriebskraft des Windes. Mit Star Clippers in der Karibik die Segel setzen

Star Clippers, weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, gibt die Karibik-Kreuzfahrten für die Winter-Saison 2026/27 an Bord der Viermaster »Star Clipper« und »Star Flyer« sowie des 5-Mast-Vollschiffes »Royal Clipper« zur Buchung frei.

Wegen der hohen Nachfrage nach Kreuzfahrten unter Segeln, legt die monegassische Reederei dabei neue Reisen ab Grenada und Antigua auf. Zudem stehen jeweils einwöchige Routen ab/bis St. Maarten zu den Treasure- und Leeward-Islands sowie zusätzlich ab/bis Barbados zu den Windward-Inseln und den Grenadinen im Programm.

Alle Reisen können jeweils zu einer 14-tägigen Kreuzfahrt kombiniert werden. Die drei Großsegler der Reederei Star Clippers, mehrfach mit den World Cruise Awards in den Kategorien „World´s Best Boutique Cruise“ und „World´s Best Green Cruise“ ausgezeichnet wurden, sind in der Karibik abseits der „Kreuzfahrt-Rennstrecken“ unterwegs, steuern kleine Inseln wie Jost van Dyke oder abgelegene Buchten an.

* Großes Karibik-Erlebnis über zwei Wochen mit 5-Master »Royal Clipper«

Das Flaggschiff »Royal Clipper«, das größte 5-Mast-Vollschiff der Welt, setzt zwischen Januar und März 2027 für 7-Nächte-Reisen ab/bis Barbados die Segel zu den Windward-Inseln und den Grenadinen. Diese Segel-Kreuzfahrten können zu einem großen 14-tägigen Karibik-Erlebnis ausgebaut werden.

Der Viermaster »Star Flyer« fährt abwechselnd ab/bis St. Maarten. Von dort geht es jeweils in einer Woche entweder zu den Leeward- oder Treasure-Islands. Die Facetten der beiden Inselgruppen können im Rahmen einer kombinierten zweiwöchigen Reise intensiv entdeckt werden.

Das Schwesterschiff »Star Clipper« nimmt im Winter 2026/27 an mehreren Terminen zwischen 10- oder 11-Nächten-Fahrten ab/bis Grenada Kurs auf Traumziele wie die Tobago Cays, St. Lucia oder Martinique.

* Segeln durch den Sir Francis Drake Channel

Ab/bis St. John´s, der Hauptstadt von Antigua und Barbuda, setzt die »Star Clipper« dann ab Anfang März 2027 für einwöchige Kreuzfahrten die Segel. Auf dem Routenplan stehen Passagen des Sir Francis Drake Channels und Anläufe unter anderem auf Jost van Dyke, der kleinsten der vier Hauptinseln der Britischen Jungferninseln. Auch diese einwöchigen Reisen zu malerischen karibischen Stränden können auch zu einer 14-tägigen Segel-Kreuzfahrt kombiniert werden.

* Kein Kleiderzwang, feine Küche, entspannte Atmosphäre

Entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche mit zum Fahrtgebiet passenden Spezialitäten und zwischen 166 und maximal 227 Mitreisenden, dazu kein Kleiderzwang; all das sorgt bei einer Segel-Kreuzfahrt mit Star Clippers für ein Gefühl, auf einer eigenen Segel-Yacht unterwegs zu sein.

* Alleinreisende profitieren von günstigen Kabinen

Für Alleinreisende hält Star Clippers auf ausgewählten Routen günstige Angebote bereit: Mit einem Aufschlag von lediglich 25 Prozent für die alleinige Nutzung einer Doppelkabine.

Die neuen Segel-Kreuzfahrten für den Winter 2026/27 mit den drei Großseglern »Royal Clipper« sowie den Schwesterschiffen »Star Flyer« und »Star Clipper« sind bereits jetzt auf www.starclippers.com oder im Reisebüro buchbar. Auf vielen Terminen gewährt Star Clippers Frühbucher-Rabatte.

Reisebeispiel: »Star Clipper«, 1 Woche ab bis Antigua im März 2027 mit u.a. Jost van Dyke, Sir Francis Drake Channel und St. Kitts, ab 2.725 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 01725454880

web ..: https://www.will-kommunikation.de

email : mail@will-kommunikation.de

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

Pressekontakt:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

fon ..: 01725454880

email : mail@will-kommunikation.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Innovative Technologien von Supertrak reduzieren Inbetriebnahmezeiten von Transfersystemen um bis zu 45% Sichere, zukunftsträchtige Jobs in Zeiten der Krise – Spaß gibt es obendrauf