Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin in Bern: Ganzheitliche Medizin im Dialog der Systeme

Ganzheitlicher Ansatz statt isolierter Symptombehandlung

Bern im Februar 2026 – In einer Zeit, in der chronische Beschwerden, Stressbelastung und psychosomatische Erkrankungen zunehmen, wächst das Interesse an medizinischen Ansätzen, die den Menschen in seiner Gesamtheit betrachten. In Bern etabliert sich die Akupunktur- und TCM-Praxis als Ort, an dem Naturheilkunde und moderne Medizin nicht im Gegensatz stehen, sondern sich sinnvoll ergänzen. Die Praxis verbindet Traditionelle Chinesische Medizin, Tibetische Medizin, Kräutertherapie und Ernährungsberatung zu einem integrativen Behandlungskonzept. Ziel ist eine nachhaltige Förderung der ganzheitlichen Gesundheit – individuell, evidenzsensibel und verantwortungsvoll. Hier mehr erfahren: https://www.naturalmedizin.ch

Die Traditionelle Chinesische Medizin blickt auf eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte zurück. Ihr zentrales Prinzip ist es, Krankheit nicht als isoliertes Ereignis zu verstehen, sondern als Ausdruck eines gestörten Gleichgewichts im gesamten Organismus. In der Berner Praxis wird dieser Ansatz konsequent umgesetzt: Körperliche Beschwerden, emotionale Belastungen und mentale Faktoren werden gemeinsam betrachtet.

Die therapeutische Ausrichtung wird unter anderem von Dr. med. Marianne Ruoff, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin mit Zusatzausbildungen in Akupunktur/ TCM, TCM-Hautheilkunde und Phytotherapie geprägt. Ihr Schwerpunkt liegt auf integrativen Behandlungskonzepten, die schulmedizinische Abklärungen berücksichtigen und mit naturheilkundlichen Verfahren gezielt ergänzen. Zum Angebot zählen Akupunktur, Europäische und Chinesische Kräutermedizin, Tibetische Medizin, Schröpf- und Moxatherapie, Ernährungsberatung sowie Anleitung für eigene Kräuteranwendungen.

Diese Vielfalt erlaubt es, Therapiepläne individuell anzupassen – abhängig von Konstitution, Lebenssituation und medizinischer Vorgeschichte der Patient:innen. Dabei steht nicht ein Entweder-oder zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin im Vordergrund. Vielmehr versteht sich die Praxis als Bindeglied: Diagnosen, schulmedizinische Abklärungen und bestehende Therapien werden einbezogen und, wo sinnvoll, ergänzt.

Ein zentraler Bestandteil der Behandlung ist die Akupunktur. Sie wird unter anderem bei akuten oder chronischen Schmerzen verschiedenster Ursachen, Magen- Darm-Beschwerden, Infekten oder Infektneigung, chronischer Müdigkeit, burn-out, funktionellen Beschwerden, Schlafstörungen, frauenheilkundlichen Beschwerden oder stressbedingten Symptomen eingesetzt. Moderne Forschung bestätigt ihre Wirkmechanismen, etwa im Bereich der Schmerzverarbeitung und des vegetativen Nervensystems.

Die therapeutische Perspektive der tibetischen Medizin folgt jahrtausendealten Beobachtungen zur menschlichen Gesundheit. Sowohl in der tibetischen als auch in der chinesischen Heilanwendung kommt nebst Akupunktur auch Kräutermedizin zum Einsatz. Die Auswahl der Rezepturen erfolgt individuell und unter Berücksichtigung von Qualität, Herkunft und Verträglichkeit. Ziel ist nicht eine schnelle Symptombekämpfung, sondern eine langfristige Stabilisierung innerer Prozesse und Heilung der Ursachen. Gerade bei komplexen oder langanhaltenden Beschwerden zeigt sich der Nutzen eines integrativen Ansatzes, der schulmedizinische Erkenntnisse respektiert und gleichzeitig auf bewährte naturheilkundliche Verfahren zurückgreift.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Praxis ist die enge Verbindung zwischen psychosomatischen Themen. Emotionale Belastungen, Stress oder unverarbeitete Konflikte können körperliche Symptome beeinflussen – und umgekehrt. Auch die TCM-Hautheilkunde folgt diesem Prinzip. Hauterkrankungen werden nicht nur lokal behandelt, sondern im Zusammenhang mit inneren Funktionskreisen analysiert. Verdauung, Immunsystem und psychische Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle. „Ganzheitliche Medizin bedeutet für uns, Zusammenhänge sichtbar zu machen und Patient:innen aktiv in den Behandlungsprozess einzubeziehen“, heisst es aus der Praxis. Dieser dialogische Ansatz fördert Eigenverantwortung und ein besseres Verständnis für die eigenen Gesundheitsprozesse.

Für viele Patient:innen ist Vertrauen ein entscheidender Faktor bei der Wahl alternativer Heilmethoden. Die Praxis setzt daher auf transparente Kommunikation, realistische Zielsetzungen und eine klare Abgrenzung ihrer Möglichkeiten. Nicht jede Methode ist für jede Person geeignet – und nicht jede Beschwerde lässt sich ausschliesslich naturheilkundlich behandeln. Gerade diese nüchterne, verantwortungsbewusste Haltung trägt zur wachsenden Akzeptanz von Komplementärmedizin bei. Sie positioniert sich nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur Schulmedizin – mit dem Fokus auf Prävention, Begleitung und langfristige Stabilität.

Die Akupunktur- und TCM-Praxis in Bern steht seit 20 Jahren exemplarisch für eine moderne Form der Naturheilkunde, die Tradition und Gegenwart verbindet. Durch die Kombination aus Akupunktur, TCM, Tibetischer Medizin und Kräutermedizin entsteht ein integratives Angebot für gesundheitsbewusste Erwachsene, die mehr als eine rein symptomorientierte Behandlung suchen.

Wer sich für ganzheitliche Gesundheit interessiert und offen für einen dialogischen Ansatz zwischen Schul- und Komplementärmedizin ist, findet hier einen kompetenten Ansprechpartner. Weitere Informationen zu Behandlungsschwerpunkten und Terminmöglichkeiten sind über die Website der Praxis abrufbar: https://www.naturalmedizin.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Akupunktur, TCM, Phytotherapie, Kräutermedizin, Tibetische Medizin und TCM- Hautheilkunde

Frau Marianne Ruoff

Kirchenfeldstrasse 31

3005 Bern

Schweiz

fon ..: 031 351 91 88

web ..: https://www.naturalmedizin.ch

email : info@naturalmedizin.ch

