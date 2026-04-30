Frühjahrsheilpflanze Löwenzahn: Traditionelles Wissen trifft moderne Kräutermedizin

Mit dem Frühling rückt eine oft unterschätzte Heilpflanze in den Fokus: Löwenzahn. Was viele als Unkraut abtun, ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin.

Bern, 30.04.2026 – Mit dem Frühling beginnt die Hochsaison einer der vielseitigsten Heilpflanzen überhaupt: der Löwenzahn (Taraxacum officinale). Was oft als unscheinbares „Unkraut“ gilt, ist seit Jahrtausenden fester Bestandteil sowohl der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) als auch der europäischen Phytotherapie.

In der TCM ist Löwenzahn unter dem Namen Pu Gong Ying bekannt und wird gezielt zur „Klärung von Hitze“ und zur Ausleitung von sogenannten Toxinen eingesetzt. Typische Anwendungsgebiete sind entzündliche Prozesse, Hauterkrankungen sowie Beschwerden im Bereich Leber, Galle und

Harnwege. Auch in der westlichen Pflanzenheilkunde ist Löwenzahn als Bitterstoffdroge etabliert:

Er unterstützt die Verdauung, regt den Gallenfluss an und fördert die natürliche Entgiftungsfunktion des Körpers. Hier mehr erfahren: https://www.naturalmedizin.ch

Ganzheitliche Kräutermedizin im Fokus

In der Praxis für Akupunktur, TCM, Tibetische Medizin und Kräutermedizin von Dr. med. Marianne Ruoff und Dr. Lama Dietschy in Bern wird Löwenzahn gezielt im Rahmen individueller Therapiekonzepte eingesetzt. „Gerade im Frühjahr eignet sich Löwenzahn hervorragend, um den

Stoffwechsel anzuregen und stagnierende Prozesse im Körper zu regulieren“, erklärt Dr. Ruoff. Dabei kommen je nach Indikation unterschiedliche Zubereitungsformen zum Einsatz – von klassischen Dekokten über Tinkturen bis hin zu Frischpflanzenpräparaten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kombination westlicher und östlicher Kräutertraditionen. So wird Löwenzahn in der TCM und Tibetischen Medizin häufig mit weiteren Heilpflanzen kombiniert, um entzündliche oder infektiöse Prozesse gezielt zu behandeln. Auch in der europäischen Volksheilkunde ist die Pflanze seit Jahrhunderten als Frühjahrskur bekannt, die Verdauung, Hautbild und allgemeines Wohlbefinden positiv beeinflussen

kann.

Dr. Ruoff hat ihre langjährige klinische Erfahrung und das traditionelle Wissen zur Pflanze im Buch „Löwenzahn und Löwenkraft“ zusammengefasst. Darin werden sowohl fundierte phytotherapeutische Grundlagen als auch vielfältige volksheilkundliche Anwendungen praxisnah dargestellt. Hier mehr erfahren: https://www.naturalmedizin.ch

Natürliche Unterstützung für Stoffwechsel und Immunsystem

Moderne Untersuchungen bestätigen zahlreiche traditionelle Anwendungen: Löwenzahn zeigt entzündungshemmende, antioxidative sowie stoffwechselregulierende Eigenschaften. Zudem unterstützt er eine gesunde Darmflora und kann zur Regulation von Blutzucker- und Blutfettwerten

beitragen.

Individuelle Beratung entscheidend

Trotz seiner breiten Anwendungsmöglichkeiten ist Löwenzahn nicht für jede Konstitution geeignet. Insbesondere bei Kälte-Symptomatik oder empfindlicher Verdauung sollte die Anwendung fachlich begleitet werden. „Eine fundierte Diagnostik und individuell abgestimmte Kräutertherapie sind

entscheidend für den Therapieerfolg“, betont Dr. Ruoff.

Weitere Informationen zur integrativen Kräutermedizin sowie individuelle Beratung unter:

www.naturalmedizin.ch

Kontakt:

Dr. med. Marianne Ruoff, Dr Lama Dietschy

Allgemeine Innere Medizin FMH

Akupunktur / TCM (SACAM), Tibetische Medizin EMR

Phytotherapie (SMGP)

Kirchenfeldstr. 31,

3005 Bern

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Akupunktur, TCM, Phytotherapie, Kräutermedizin, Tibetische Medizin und TCM- Hautheilkunde

Frau Marianne Ruoff

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Die Akupunktur- und TCM-Praxis in Bern steht seit 20 Jahren exemplarisch für eine moderne Form der Naturheilkunde, die Tradition und Gegenwart verbindet. Durch die Kombination aus Akupunktur, TCM, Tibetischer Medizin und Kräutermedizin entsteht ein integratives Angebot für gesundheitsbewusste Erwachsene, die mehr als eine rein symptomorientierte Behandlung suchen.

Wer sich für ganzheitliche Gesundheit interessiert und offen für einen dialogischen Ansatz zwischen Schul- und Komplementärmedizin ist, findet hier einen kompetenten Ansprechpartner.

Die Praxis verbindet Traditionelle Chinesische Medizin, Tibetische Medizin, Kräutertherapie und Ernährungsberatung zu einem integrativen Behandlungskonzept. Ziel ist eine nachhaltige Förderung der ganzheitlichen Gesundheit – individuell, evidenzsensibel und verantwortungsvoll.

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