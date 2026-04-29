Kalo Gold treibt Goldsuche in Fidschi mit Präzisionsdaten voran

Die hochauflösende Magnetikuntersuchung auf Fidschi kommt zügig voran. Neue Geophysikdaten sollen die Struktur des Goldkorridors deutlich präziser abbilden.

Kalo Gold (WKN A41X3C / TSXV KALO) treibt die systematische Erkundung seines 367 Quadratkilometer großen Vatu Aurum-Projekts auf Vanua Levu in Fidschi zügig voran. Kernstück der aktuellen Arbeiten ist eine hochauflösende, helikoptergestützte Magnetikuntersuchung, die das strukturelle Gerüst des Projekts präzise kartieren soll. Im Fokus steht dabei ein nach Nordosten verlaufender Korridor mit niedrig sulfidierten epithermalen Goldzielen, der sich von Matailabasa im Südwesten bis Nayaroyaro im Nordosten erstreckt.

Die Datenerfassung kommt dank günstiger Wetterbedingungen sehr gut voran. Bis zum 29. April 2026 wurden bereits 2.764 der insgesamt geplanten 6.212 Linienkilometer absolviert. Die verbleibenden 3.448 Kilometer könnten bei weiterhin optimalen operativen Bedingungen bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Um eine extrem hohe Detailgenauigkeit zu gewährleisten, fliegt das eingesetzte Tri-Sensor-Magnetometersystem mit einem Linienabstand von 100 Metern, der in priorisierten Zielgebieten sogar auf 50 Meter verdichtet wird.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Kalo Gold treibt Goldsuche in Fidschi mit Präzisionsdaten voran

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Kalo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Kalo Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Kalo Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Kalo Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bewerbungen in der Zahnmedizin: Die häufigsten Fehler von Bewerbern und wie man sie vermeidet Frühjahrsheilpflanze Löwenzahn: Traditionelles Wissen trifft moderne Kräutermedizin