Bewerbungen in der Zahnmedizin: Die häufigsten Fehler von Bewerbern und wie man sie vermeidet

Ein Job in der Zahnmedizin könnte die große Chance sein. Warum viele Bewerber in der Zahnmedizin durch kleine Fehler große Chancen verspielen und wie Sie typische Fehler vermeiden.

Ludwigshafen, 30.04.2026 – Wer die häufigsten Bewerbungsfehler kennt und meidet hat Vorsprung

Der Fachkräftemangel in der Zahnmedizin verschärft sich weiter. Laut aktuellen Branchenerhebungen bleiben bundesweit zahlreiche Stellen für Zahnärzte und zahnmedizinische Fachangestellte unbesetzt. Und das obwohl ständig zahnmedizinische Studiengänge laufen und medizinische Ausbildungen sehr gefragt sind. Was macht es Bewerbern so schwer, zu überzeugen? Verlassen sie sich zu sehr darauf, dass nur ihr Abschluss zählt oder fehlt es ihnen an Selbstbewusstsein? Eine Analyse der Bewerbungsfehler in der Zahnmedizin zeigt mit welchen Feinheiten sich etwas ändern lässt.

Häufige Bewerbungsfehler in der Zahnmedizin

1. Unvollständige Bewerbungsunterlagen

Fehlende Zeugnisse, lückenhafte Lebensläufe oder nicht beigefügte Approbationsnachweise führen oft zur Aussortierung.

2. Standardisierte Anschreiben ohne Individualisierung

„Sehr geehrte Damen und Herren“ und austauschbare Textbausteine signalisieren mangelndes Interesse. Bewerber, die weder den Namen des Ansprechpartners noch die Besonderheiten der Praxis recherchieren, disqualifizieren sich selbst.

3. Fehlende Branchenkenntnis und mangelnde Fachterminologie

Wer im Anschreiben von „Kunden“ statt von „Patienten“ spricht oder moderne Behandlungsmethoden nicht kennt, offenbart Distanz zum Berufsfeld. Arbeitgeber erwarten fundiertes Verständnis für zahnmedizinische Abläufe, aktuelle Behandlungsstandards und die besonderen Anforderungen der Patientenkommunikation.

4. Unprofessionelle oder veraltete Bewerbungsfotos

Urlaubsschnappschüsse, unscharfe Selfies oder stark bearbeitete Bilder wirken unseriös. In einem Beruf mit direktem Patientenkontakt zählt der erste Eindruck. Das Bewerbungsfoto sollte Professionalität und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen.

5. Unklare oder lückenhafte Zeitangaben im Lebenslauf

Fehlende Monatsangaben, unerklärte Lücken oder widersprüchliche Datumsangaben wecken Misstrauen. Personalverantwortliche betonen: „Transparenz schafft Vertrauen. Wer Orientierungsphasen oder Auszeiten nachvollziehbar erklärt, punktet mehr als jemand, der Lücken zu verschleiern versucht.“

6. Mangelnde Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch

Bewerber, die im Gespräch nicht wissen, welche Leistungen die Praxis anbietet oder wie viele Standorte existieren, hinterlassen einen nachlässigen Eindruck.

7. Unpünktlichkeit und mangelnde Kommunikation

Verspätete Rückmeldungen, nicht eingehaltene Zusagen oder Unpünktlichkeit beim Vorstellungstermin werden oft als Hinweis auf mangelnde Zuverlässigkeit gewertet.

Bewerbungen willkommen bei Prof. Dhom

Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom zählt mit fünf Standorten in Rheinland-Pfalz (3 mal in Ludwigshafen, Frankenthal, Worms) zu den führenden Praxen der Region. Die Praxen sind auf Implantologie, Parodontologie, Oralchirurgie und digitale Zahnmedizin spezialisiert. Prof. Dhom sucht ständig engagierte Fachkräfte.

Interessierte finden aktuelle Stellenangebote unter www.zahnmedizinische-stellenangebote.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

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