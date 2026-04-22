Wie attraktiv sind Berufe in der Zahnmedizin? Was verdient man als ZFA, ZMF oder als ZMP?

Zahnmedizinische Berufe im Gehaltscheck: Ein Blick auf aktuelle Gehälter, Karrierechancen und Zukunftsperspektiven am Beispiel von Rheinland-Pfalz.

Ludwigshafen, 22.04.2026 – Ein aktueller Gehaltsvergleich zahnmedizinischer Berufe im Jahr 2026

Das Gehalt in der Zahnmedizin ist wichtig, aber dennoch für viele Menschen nicht ausschlaggebend. Denn zahnmedizinische Berufe zählen zu den stabilsten und zugleich auch vielseitigsten Tätigkeitsbereichen im gesamten Gesundheitswesen. Bei einem Gehaltsvergleich der verschiedenen zahnmedizinischen Berufe, muss dies mit berücksichtigt werden. Dennoch zeigt sich am Beispiel von Rheinland-Pfalz besonders deutlich, wie sich auch das Gehalt in der Zahnmedizin spürbar positiv entwickelt. Zukunftssichere Berufe in der Zahnmedizin werden nun auch deutlich besser bezahlt.

Die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten in der Zahnmedizin

Zu den Berufen in der Zahnmedizin zählen unterschiedliche Berufsgruppen mit klar definierten Aufgabenbereichen. Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) übernehmen organisatorische, administrative und vornehmlich auch assistierende Tätigkeiten im Behandlungsalltag. Zahnmedizinische Fachassistenten mit Schwerpunkt Prophylaxe (ZMF) vertiefen durch Fort- und Weiterbildungen ihre Kenntnisse im Bereich der Prävention und der Patientenbetreuung.

Zahnmedizinische Prophylaxe Assistenten (ZMP) spezialisieren sich auf professionelle Zahnreinigungen und präventive Therapiekonzepte. Abrechnungsmanager: innen sorgen für eine korrekte Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber Krankenkassen und Patienten. Zahnärzte und Zahnärztinnen hingegen tragen die medizinische Gesamtverantwortung und sind für die verschiedenen Behandlungen zuständig.

Der Gehaltsvergleich Zahnmedizinische Berufe 2026 für Rheinland-Pfalz

Der Gehaltsvergleich der zahnmedizinischen Berufe verdeutlicht, dass die aktuellen Gehälter in der Zahnmedizin äußerst attraktiv sind. Zahnmedizinische Fachangestellte erzielen durchschnittliche Bruttojahresgehälter zwischen 28.000 und 34.000 Euro, abhängig von Erfahrung und Größe der Praxis. Zukunftssichere Berufe in der Zahnmedizin werden jedoch mit steigender Fort- und Weiterbildung ebenfalls besser bezahlt.

So erreichen ZMF und ZMP aufgrund ihrer zusätzlichen Qualifikationen häufig Gehälter zwischen 35.000 und 40.000 Euro pro Jahr. Abrechnungsmanager: innen erreichen sogar häufig Jahresbruttogehälter zwischen 40.000 und 48.000 Euro. Berufserfahrung und gezielte Fortbildungen beeinflussen die Einkommensentwicklung maßgeblich. Insgesamt zeigt sich allerdings ein kontinuierlicher Aufwärtstrend beim Gehalt in der Zahnmedizin. Hinzu kommt, dass die gesamte Branche klare Weiterbildungs- und Entwicklungspfade bietet.

Eine klassische Laufbahn führt von der ZFA über Fortbildungen zur ZMP oder ins Management und hier gezielt zur wichtigen und herausfordernden Tätigkeit in der Abrechnung. Weitere Spezialisierungen, beispielsweise in der Implantologie oder im Praxismanagement eröffnen weitere Karrierepfade und lassen das Gehalt in der Zahnmedizin weiter ansteigen. Zukunftssichere Berufe in der Zahnmedizin werden auch in Zukunft weiterhin gut bezahlt werden.

Moderner Arbeitgeber mit ausgezeichneten Perspektiven und besten Bedingungen: Prof. Dhom

Ein gutes Beispiel für moderne Arbeitsbedingungen bietet das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom in Rheinland-Pfalz. Mit annähernd 190 Mitarbeitern an insgesamt fünf Standorten vereint das Team die verschiedensten Spezialisierungen unter einem Dach. Eine moderne technische Ausstattung, strukturierte Fortbildungsangebote und langfristige Karriereperspektiven schaffen attraktive Rahmenbedingungen für Fachkräfte aus allen Erfahrungsstufen.

Wer selbst in diesem Berufsfeld tätig werden möchte und als Teil des Teams agiert, kann sich gerne beim zahnmedizinischem Kompetenzzentrum Prof. Dhom bewerben, gerne auch direkt als Online-Bewerbung hier: www.zahnmedizinische-stellenangebote.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weg von Reporting – hin zu Wirkung: TPG Event zeigt, wie PMOs mit den richtigen KPIs echten Mehrwert schaffen HEALWELL AI beruft Brad Porter in sein Board of Directors