  • Zahnmedizinische Assistenzberufe im Wandel: Wie die Digitalisierung den Praxisalltag verändert

    Wie sich der digitale Wandel auf die zahnmedizinische Assistenz auswirkt: Innovative Technologien, digitale Tools mehr Verantwortung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Berufseinsteiger.

    BildLudwigshafen, 26.03.2026 – Die Digitalisierung eröffnet Berufseinsteigern ganz neue Chancen

    Momentan eröffnet die Digitalisierung in der Zahnmedizin jungen, technisch versierten Menschen den Zugang zu ganz verschiedenen zahnmedizinischen Assistenzberufen mit vielfältigen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Diese setzen sich aus einem ständig wachsenden Gesundheitssegment zusammen, das zugleich Kreativität, Abwechslung und Individualität bietet.

    Die Digitalisierung verändert das Berufsbild vieler Berufe

    Zahnmedizinische Assistenzberufe sind besonders bei jungen Menschen gefragt, die Wert auf einen nachhaltigen Beruf legen, der äußerst attraktiv, zukunftssicher und finanziell lohnend ist. Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom bietet diese gefragten Arbeitsplätze mit langfristigen Anstellungen und einer leistungsgerechten Vergütung. Die idealen Voraussetzungen für eine sichere und sorgenfreie Zukunft.

    Zahnmedizinische Assistenzberufe profitieren von der Digitalisierung. Die digitale Diagnostik verringert die Strahlenbelastung und liefert eine deutlich bessere Bildqualität. Digitale Abformungen und passgenauer Zahnersatz über die CAD/CAM-Technologien sind häufig in einer Terminsitzung möglich. Moderne Kommunikationssysteme und Vernetzungen gewährleisten einen sicheren und effizienten Austausch von Patientendaten.

    Welche zahnmedizinische Assistenz-Berufe gibt es?

    Zahnmedizinische Fachangestellte wie die ZFA assistieren dem Zahnarzt während der Behandlungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Ebenfalls zu den Aufgaben gehören die Betreuung der Patienten, die Organisation von Terminen und dazugehörigen Verwaltungsaufgaben.

    Die Digitalisierung in der Zahnmedizin hält für die Zahnmedizinische Prophylaxe Assistenten (ZMP) zur Durchführung der professionellen Zahnreinigung, Prophylaxe Maßnahmen und Mundhygieneberatung ein verantwortungsvolles Arbeitsumfeld bereit. Zahnmedizinische Verwaltungsassistenten (ZMV) oder spezialisierte Abrechnungsmanager übernehmen die Abrechnung.

    Zahnmedizinische Managementassistenten (ZMA) finden ihren Einsatzbereich in der Praxisorganisation, der Personalplanung oder dem Qualitätsmanagement sowie an der Schnittstelle zwischen Behandlungs- und Verwaltungsbereich.

    Neue Aufgaben, neue Herausforderung, neue Chancen

    Die Digitalisierung in der Zahnmedizin hat die traditionellen Aufgaben der Berufe deutlich verändert. Assistenzkräfte müssen digitale Praxissoftware, CAD/CAM-Systeme, digitale Röntgengeräte und 3D-Scanner bedienen und warten können. Auch in der Verwaltung ändert sich das Anforderungsprofil. Die Verwaltung und Sicherung digitaler Patientendaten sowie der Umgang mit Datenschutz und IT-Sicherheit gewinnen an Bedeutung. Bei einigen der oben erwähnten Berufsbildern gehört auch die Vorbereitung und Umsetzung digitaler Diagnostikverfahren, z.B. bei der Erstellung von 3D-Modellen für Zahnersatz oder kieferorthopädische Planungen zum Profil

    Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom bietet ein modernes, technologieorientiertes Arbeitsumfeld mit spannenden Aufgaben und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Bewerbungen von jungen Menschen, die eine sichere Zukunft in der Zahnmedizin suchen, sind hier jederzeit willkommen.
    Interessierte finden aktuelle Stellenangebote unter www.zahnmedizinische-stellenangebote.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
    Herr Prof. Dr. Günter Dhom
    Bismarckstraße 27
    67059 Ludwigshafen
    Deutschland

    fon ..: 0621-68124444
    web ..: http://www.prof-dhom.de/
    email : praxis@prof-dhom.de

    Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 190 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
    Herr Prof. Dr. Günter Dhom
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