AKW-Laufzeitverlängerung greift zu kurz

Der Bundeskanzler hat ein Machtwort im Streit über die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke gesprochen. Der Bundesverband Liberaler Mittelstand sagt, warum dieser Schritt zu kurz greift.

Der Bundesverband Liberaler Mittelstand fordert den Einsatz aller verfügbaren ordnungspolitischen Mittel, um die Versorgung der Betriebe mit bezahlbarer Energie sicherzustellen. „Viele mittelständische Betriebe stehen vor dem Aus, wenn die Verfügbarkeit bezahlbarer Energie nicht planbar ist“, so der Bundesvorsitzende Michael Dassler. „Die Entscheidung des Bundeskanzlers, drei Atomkraftwerke noch bis Ende April 2023 weiterlaufen zu lassen, wird nicht ausreichen, um den Betrieben die notwendige Planungssicherheit zu geben. Vielmehr müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit wieder eine bezahlbare Energieversorgung sichergestellt ist. Dazu gehört auch der Abbau bürokratischer Hemmnisse und die Beschleunigung der Genehmigungspraxis bei der Erschließung erneuerbarer Energien. Mit staatlichen Zuschüssen allein lassen sich die aktuellen Herausforderungen der Energieversorgung nicht lösen.“

Dassler warnt zugleich vor den Folgen eines massiven Arbeitsplatzabbaus, wenn Betriebe aufgrund von Energieknappheit und entsprechendem Preisanstieg die Produktion einstellen müssen. „Rezession und Arbeitslosigkeit stellen eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar und entziehen dem Staat und der Wirtschaft die Mittel für den dringend notwendigen, klimagerechten Umbau unserer Wirtschaft“, so der Bundesvorsitzende des Liberalen Mittelstands.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Liberaler Mittelstand e.V. Bundesvereinigung

Herr Michael Dassler

Reinhardtstr. 14

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 284958-393

web ..: https://liberaler-mittelstand.com/

email : presse@liberalermittelstand.de

Der Liberale Mittelstand ist eine Vereinigung von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern, Handwerkerinnen und Handwerkern, Selbständigen und Freiberuflern sowie leitender Angestellter, die sich dem liberalen Gedankengut verpflichtet fühlen. Der Bundesverband gibt dem Mittelstand eine fundierte Stimme in den Kommunen und Bundesländern, in Berlin und auch auf europäischer Ebene in Brüssel.

Pressekontakt:

Liberaler Mittelstand e.V. Bundesvereinigung

Herr Viktor W. Piel

Reinhardtstr. 14

10117 Berlin

fon ..: 01755683536

email : presse@liberalermittelstand.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Quantum Battery Metals stellt neuen Explorationsplan für die bevorstehende Saison vor Stromanbieter Köln – Gastarife vergleichen