Anlagemeister greift nach Goldminen

Buffett kauft die Barrick Gold-Aktie. Das sollte vermehrt Investoren zu Gold-Gesellschaften ziehen. Die Aktien der Gold-Unternehmen sollten von mehr Nachfrage profitieren.

„Gold wird aus dem Boden in Afrika oder anderswo gegraben. Dann wird es eingeschmolzen, ein anderes Loch gegraben und darin wieder beerdigt und die Leute zahlen dafür, um darum herum zu stehen und es anzuschauen.“ Kein geringerer als Anlegerlegende Warren Buffett hat so früher seiner Abneigung gegenüber Gold kundgetan. Nun ja, jetzt ist er gerade 90 Jahre und scheint damit noch etwas klüger geworden zu sein.

Denn gerade der Börsen-Meister setzt nun auch auf Gold. Kein Wunder: Hat doch sein hochgepriesenes Anlagevehikel Bergshire Hathaway seit Anfang des Jahres 2000 rund 430 Prozent Plus erreicht, Gold dagegen rund 600 Prozent.

Direkt auf physisches Gold setzt der Meister jedoch nicht. Die Renditemöglichkeit soll erhalten bleiben. Daher sammelte Buffett Barrick Gold-Aktien ein. Das ist sicherlich auch die fundamental und anlagetechnisch risikoärmste Variante. Für Investoren, die bereits im Goldsektor ihre Erfahrungen gesammelt haben und Risiken nicht so stark meiden wollen, gibt es sehr interessante Titel aus der dritten und vierten Reihe. Steigt der Goldpreis weiter, könnte dieses mehr an Risiko durchaus mit einer höheren Rendite aufgewogen werden.

Zu diesem Kreis gehören unter anderen Aurania Resources und Aztec Minerals. Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=fii1gThQ8lI – bearbeitet in Ecuador das Lost Cities Cutucu-Projekt. Dieses Flaggschiffprojekt des Unternehmens liegt in den östlichen Ausläufern der Anden in Ecuador. Silber-, Gold- und Kupfervorkommen wurden bereits durch Bohrungen nachgewiesen.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=0IMQ5xl3Lkg – exploriert große Gold-Kupfer-Lagerstätten in den USA. Besonders bedeutungsvoll ist das Cervantes-Projekt in Sonora, Mexiko (Gold, Kupfer) sowie die historischen Tombstone-Liegenschaften. Diese beherbergen Gold, Silber, Blei und Zink.

Jedes Marsmännchen, dass den Umgang der Menschen mit Gold beobachtet, dürfte sich nur den Kopf kratzen, sagte früher Warren Buffett in seinen eigenen Worten. Heute rauft er sich wohl eher selbst die verbliebenen Haare, wenn er die teils fantastischen Kursavancen der Goldanlagen über die vergangenen Jahre ansieht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources

