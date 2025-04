ALANOD ernennt Milan W. Krumbe zum CEO

ALANOD, der deutsche Spezialist für Hightech- und Deisgnoberflächen auf Echtmetall, hat Milan W. Krumbe zum neuen CEO ernannt.

Die Alanod GmbH & Co. KG, ein Anbieter hochwertiger Oberflächenlösungen mit Sitz in Ennepetal, hat Milan W. Krumbe zum Alleingeschäftsführer und CEO der ALANOD Unternehmensgruppe ernannt. Seit dem 1.4.2025 trägt er die operative und strategische Gesamtverantwortung für das Unternehmen.

Er verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Karriere und arbeitete für führende, globale Unternehmen in der Spezialchemie und Werkstoffindustrie in den Funktionen Forschung, Marketing, Vertrieb und Strategie. Ab 1.1.2024 war er zunächst Chief Commercial Officer und gründete die Gesellschaften in Shanghai (China)und Pune (Indien).

Krumbe sagte zur künftigen Ausrichtung von Alanod im weltweiten Geschäft: „Unsere Vision ist es ein fortschrittliches Unternehmen zu sein, welches innovative High-tech-Oberflächen entwickelt und einen positiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leistet. Unsere kundenzentrische Ausrichtung wird uns befähigen gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltiges Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren.“

Darüber hinaus sieht er in den Megatrends Chancen für das Unternehmen: „Wir werden Innovation und Nachhaltigkeit stärken und insbesondere unsere Kompetenzen im Umfeld der Beschichtungstechnologie ausbauen. Außerdem wird Alanod Lösungen für die Megatrends Urbanisierung, Mobilität, Energie, Ökologie und Globalisierung vorantreiben. Als globale Unternehmensgruppe werden wir globale Marktchancen nutzen und somit einen signifikanten Mehrwert und neue Impulse für unsere Kunden generieren.“

Milan W. Krumbe hat einen Abschluss in Chemie von der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Deutschland, und einen MBA von der Maastricht University School of Business and Economics, Niederlande.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alanod GmbH & Co. KG

Frau Tatijana Lovric

Egerstraße 12

58256 Ennepetal

Deutschland

fon ..: +49 2333 986-717

web ..: https://www.alanod.com

email : Tatijana.Lovric@alanod.de

Alanod ist der deutsche Spezialist für Hightech-Oberflächen auf Aluminium und Bandmetallen. Das Unternehmen liefert funktionale und dekorative Dünnschichtoberflächen vom Firmensitz im nordrhein-westfälischen Ennepetal aus in alle Welt. Die Oberflächen kombinieren viele Vorteile und kommen in einer breiten Range von Anwendungen zum Einsatz, von Möbeloberflächen bis zu Fassaden, von Schiffen und Yachten bis ins Auto, von Leuchten-Reflektoren bis zu Solar- und Elektronik-Anwendungen. Dank der vielseitigen Beschichtungs-Arten, die durch Eloxieren, Speziallackierungen oder PVD-Beschichtungen entstehen, ist Alanod seit 50 Jahren ein gefragter Partner für Lösungen in vielen Industrien.

Pressekontakt:

Moon Werbeagentur GmbH

Herr Dominik Bermel

Moltkestr. 97

40479 Düsseldorf

fon ..: +49211586878311

email : db@moon-agentur.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tasting Time am Ostersamstag: Likör FRENZEL Grapefruit zu Gast bei HYGGE the Farm in Hamburg Der Boden bebt! Bohrer dreht sich wieder! Diese Firma greift nach der nächsten Mega-Ressource!