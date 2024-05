WebID Solutions ernennt Ferhat Alimci zu neuem COO und CPO

WebID Solutions ernannt Ferhat Alimci zum neuen COO und CPO. Alimci übernimmt von Hamburg aus doppelfunktionale Verantwortung auf gruppenweiter Ebene.

Doppelfunktionale Erweiterung im Managementboard der WebID Solutions Gruppe

Im Zuge des globalen Wachstums gibt WebID Solutions die Ernennung von Ferhat Alimci als neuen Chief Operating Officer (COO) und Chief Product Officer (CPO) bekannt. Von Hamburg aus, übernimmt Alimci die doppelfunktionale Verantwortung auf gruppenweiter Ebene. Die strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement der Unternehmensgruppe, das weitere Wachstum mit gleichbleibenden Kulturverständnis noch kundenzentrierter zu gestalten.

WebID Solutions, Branchenpionier und Leuchtturmunternehmen im Bereich digitale Identifikationsverfahren, gibt die Ernennung von Ferhat Alimci zum neuen COO und CPO bekannt. Für seine neue doppelfunktionale Verantwortung bringt Alimci mehr als sieben Jahre Online-Ident-Erfahrung mit und fungierte zuletzt als Director Operations and Key Account Management bei WebID Solutions Germany, wo er u.a. die Standortleitung Hamburg innehatte.

„Unser Ziel bleibt es, neue Standards zu etablieren, die langfristig Bestand haben. Der Fokus unserer globalen Expansion liegt dabei nach wie vor auf dem B2B-Markt. Gleichzeitig werden wir unsere Lösungen aber auch in Richtung Self-Sovereign Identity im B2C-Bereich ausbauen – beginnend mit der Erweiterung unserer WebID Wallet. Gerade im Hinblick auf unser kontinuierliches Wachstum ist es uns wichtig, den wertvollen Unternehmenscharakter von WebID Solutions zu erhalten – und ich freue mich auf die Herausforderungen, die meine neue Doppelfunktion nun mit sich bringt“, so der neue COO und CPO von WebID Solutions, Ferhat Alimci.

Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO von WebID Solutions, führt weiter aus: „Wir freuen uns, Ferhat Alimci als neuen COO und CPO bekannt geben zu dürfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nahtlos an die bisherigen Erfolge anknüpfen und weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unser Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen“.

Das Managementboard von WebID Solutions setzt sich derzeit aus acht Mitgliedern zusammen. Neben der Geschäftsführung, bestehend aus Frank S. Jorga (Gründer & Co-CEO), Daniel Kreis (Co-CEO) und Sven Jorga (CTO), wird das Unternehmen von Christian Senitz (CFO), Michael Weinreich (CGO), Ferhat Alimci (COO & CPO) sowie der Senior Vice President Ebene Jörg Heidenreich (Business Development), Michael Raucamp (VSC Operations & HR) sowie Markus Michaels (Strategy) geleitet.

Über WebID Solutions

WebID Solutions ist ein weltweit agierendes deutsches Finanztechnologie-Unternehmen mit

Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien. Zudem verfügt der Anbieter von

digitalen Identifikations- und Signaturlösungen über Niederlassungen in Indien sowie New York.

Gegründet von Frank S. Jorga trägt das Unternehmen seit 2012 maßgeblich zur Weiterentwicklung

des digitalen Zeitalters bei. Mit der Erfindung und weltweiten Etablierung der Videoidentifizierung

positionierte sich das Unternehmen zunächst als Pionier der Online-Identifikationsindustrie und gilt

heute als Leuchtturm-Unternehmen der globalen Branche. Als erster deutscher Anbieter richten

sich sowohl die weltweit strengsten Sicherheitsvorschriften nach den Identifikationstechnologien

von WebID als auch wird deren Einhaltung international als Vorbild für den Schutz digitaler

Identitäten angesehen. Mit acht Online-Identifikations- und Signaturlösungen gilt das Unternehmen

als einer der wenigen profitablen Anbieter im internationalen Vergleich, was unter anderem auf die

regelmäßige Erschließung neuer Märkte zurückzuführen ist. Seit 2021 fungiert dabei das britische

Private-Equity-Unternehmen AnaCap als Investor des Leuchtturm-Unternehmens und setzt seitdem

auch auf den Erfolg des ersten deutschen Online-Ident-Kongresses, dem IDxSummit – powered by WebID Solutions.

