Neue eCommerce-Kooperation: mobilezone Deutschland setzt ab sofort auf Online Ident Ecosystem von WebID

mobilezone Deutschland reagiert mit WebID auf die steigende Relevanz von Online-Identifikationsverfahren im eCommerce-Bereich

WebID und mobilezone Deutschland geben erweiterte Zusammenarbeit bekannt. Mit der Integration von AutoID, WebIDs vollautomatisierter Online-Identitätsprüfung mittels KI und Biometrie sowie der Anbindung von TrueID – WebIDs Online Ident Ecosystem zur Re-Identifikation bzw. Authentifizierung von Kund:innen – reagiert mobilezone Deutschland auf die steigende Relevanz von Online-Identifikationsverfahren im eCommerce-Bereich.

WebID, Branchenpionier für digitale Identifikationsverfahren, gibt bekannt, mobilezone Deutschland – einen der führenden Anbieter von Technologieprodukten – für die Integration von TrueID und AutoID gewonnen zu haben. Die Anbindung von TrueID, WebIDs innovativem Online Ident Ecosystem, ermöglicht es Kund:innen der mobilezone Brands Sparhandy, DEINHANDY, Handystar und HIGH mobile ab sofort, sich in Sekundenschnelle, reibungslos und sicher zu re-identifizieren bzw. zu authentifizieren. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass eine Identifikation bereits durchgeführt wurde. Sofern nicht bereits geschehen, bietet mobilezone Deutschland zukünftig AutoID an, um Kund:innen eine vollautomatische Online-Identifikation mittels KI und biometrischen Daten aus Ausweisdokumenten zu ermöglichen.

Frank S. Jorga, WebID-Gründer und Co-CEO sagt: „TrueID ist eine Innovation im Bereich der digitalen Identitätslösungen und wir freuen uns sehr, dass mobilezone Deutschland dieses integriert und damit unser Online Ident Ecosystem erweitert. Die Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Integration von digitalen Ident-Verfahren im eCommerce-Bereich zunehmend an Relevanz gewinnt. Es geht um schnelle, reibungslose und zuverlässige Sicherheit, die durch Online-Ident-Verfahren wie AutoID und TrueID gewährleistet wird.“

Feyzi Demirel, COO mobilezone Deutschland, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit und betont die Vorteile, die sich daraus ergeben: „Durch die Integration von AutoID und vor allem TrueID möchten wir unseren Kund:innen ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und Sicherheit bieten. Gleichzeitig beweist WebID seit mehr als zehn Jahren, dass Innovation und hohe Servicequalität Hand in Hand gehen können und passt damit perfekt zu unserem mobilezone Serviceversprechen.“

Die Zusammenarbeit von WebID und mobilezone Deutschland unterstreicht die gemeinsame Vision beider Unternehmen, die Kundenidentifikation als wesentlichen Bestandteil des eCommerce zu etablieren, um ab sofort eine sicherere, effizientere und benutzerfreundlichere Servicequalität zu gewährleisten.

Über WebID

WebID ist ein führender Anbieter von Online-Identitätsverfahren und elektronischen Signaturlösungen. Mit Erfindung der Videoidentifikation (*kurz VideoIdent oder VideoID) im Jahr 2011 – und der erfolgreichen staatlichen Zulassung als geldwäschegesetz-konformes Online- Identifikationsverfahren zwei Jahre später – hat Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO von WebID, ein neuartiges Marktsegment geschaffen, welches den digitalen Fortschritt in Deutschland kontinuierlich vorantreibt. Heute vertrauen mehr als 80 Prozent der deutschen Großbanken, namhafte internationale und nationale Unternehmen – wie z.B. die Allianz – sowie öffentliche Institutionen auf die hohen Sicherheitsstandards und reibungslosen Abläufe des datenschutzkonformen Produktportfolios von WebID. Mit Blick auf die Zukunft reagierte WebID kürzlich auf die steigende Nachfrage in weiteren Märkten, wie eCommerce, Mobility sowie eGaming und kündigte seine Expansion an. Im Fokus: WebIDs jüngste Ident-Innovation TrueID.

TrueID ermöglicht es angebundenen Unternehmen, bereits erfolgreich identifizierte Kund:innen von anderen Teilnehmern sekundenschnell zu authentifizieren. Inzwischen verfügt TrueID über mehr als 400 Millionen Online-Identitätsdatensätze, die es den bis heute mehr als 13,5 Millionen Kund:innen ermöglichen, sich schnell, reibungslos und sicher digital auszuweisen. Innerhalb kürzester Zeit konnten damit mehr als 21 Millionen Transaktionen erfolgreich durchgeführt werden.

www.webid-solutions.de

Über mobilezone Deutschland

Die Dachgesellschaft mobilezone Deutschland GmbH umfasst das Deutschland-Geschäft der mobilezone holding ag mit Sitz in Rotkreuz in der Schweiz. Zu mobilezone Deutschland gehören folgende Gesellschaften: In der mobilezone GmbH sind alle E-Commerce-Endkundenmarken zusammengefasst, welche rund um die Vermittlung von Mobilfunkverträgen sowie den Verkauf von Mobiltelefonen und Elektronik in Deutschland spezialisiert sind. Der indirekte B2B-Handel ist zentral unter dem Dach der mobilezone handel GmbH gebündelt. Die mobilezone exchange GmbH betreibt unter exklusiver Lizenz an elf Stützpunkten der US Army in Deutschland das Telekommunikationsgeschäft.

www.mobilezone.org

