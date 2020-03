Algernon beauftragt Firma in den USA mit der cGMP-konformen Herstellung von NP-120 (Ifenprodil) für klinische Studien zu COVID-19

VANCOUVER, British Columbia, 23. März 2020 – VANCOUVER, BC – (23. März 2020) – Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF) (das Unternehmen oder Algernon) – ein auf klinische Prüfungen in der Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen – gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma Cascade Chemistry mit Sitz in den Vereinigten Staaten mit der Herstellung des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs für NP-120 (Ifenprodil) beauftragt hat. Algernon hat entschieden, die Herstellung von Ifenprodil nach dem derzeitigen Standard der Guten Herstellungspraxis (cGMP) zu forcieren, um damit der raschen Entwicklung seines klinischen Programms zum akuten Lungenschaden (ALI), der Dringlichkeit des klinischen Schwerpunkts auf COVID-19 (Coronavirus) und dem klinischen Programm zur idiopathischen Lungenfibrose (IPF) Rechnung zu tragen. Die in Eugene (Oregon) ansässige Firma Cascade Chemistry hat sich auf chemische Auftragssynthesen spezialisiert.

Zeitgleich mit dem Beginn der Synthese von Ifenprodil wird das Unternehmen so rasch wie möglich die entsprechenden Toxizitätstests durchführen und die Entwicklung neuer Formulierungen für die parenterale Injektion bei ALI-Patienten sowie einer Formulierung mit Depotwirkung für die orale Verabreichung bei IPF-Patienten forcieren.

Wir sind sehr zufrieden, dass wir uns entschieden haben, Cascade Chemistry mit der Synthese von Ifenprodil zu beauftragen, meint Christopher J. Moreau, CEO von Algernon Pharmaceuticals. Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass Ifenprodil das Potenzial hat, in der Behandlung von Patienten mit einer schwerwiegenden akuten Lungenschädigung infolge verschiedener Erkrankungen der Atemwege, wie etwa einer Erkrankung mit dem Coronavirus, einer Influenza oder IPF, zum Einsatz zu kommen.

Über Cascade Chemistry

Cascade Chemistry ist eine Organisation für Auftragsforschung und Auftragsherstellung, die sich auf die Entwicklung und Skalierung von synthetischen Prozessen sowie die Arbeit mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) seiner Kunden, von der Entdeckung bis hin zur klinischen Herstellung, spezialisiert hat.

Seit nunmehr fast 40 Jahren unterstützt Cascade Chemistry als Dienstleister seine Kunden bei der Lösung wichtiger chemischer Fragestellungen. In diesem Zeitraum hat sich die Firma einen Namen als zuverlässiger und erfahrener Auftragspartner gemacht. Cascade Chemistry erweitert laufend sein Angebot in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Prozesschemie und cGMP-konforme Herstellung. cascadechemistry.com/

Über NP-120 (Ifenprodil)

NP-120 (Ifenprodil) ist ein N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA)-Rezeptor-Glutamatrezeptor-Antagonist, der in erster Linie auf die NMDA-Untereinheit 2B (Glu2NB) abzielt. Ifenprodil wirkt auch als Agonist im Hinblick auf den Sigma-1-Rezeptor, ein Chaperon-Protein, das während einer Stresssituation des Endoplasmatischen Retikulums hochreguliert wird. Obgleich nicht bekannt ist, ob Ifenprodil bei der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) eine antifibrotische Wirkung entfaltet, deuten jüngste Studien auf eine Verbindung zwischen den beiden Rezeptoren und den mit einer Fibrose assoziierten Signalwegen hin.

Glutamat (Glu) ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter, der an den Glutamatrezeptoren des zentralen Nervensystems (ZNS) andockt. Eine Überaktivierung dieser Rezeptoren kann jedoch zu einer Reihe von Schäden an den Nervenzellen bis hin zum Zelltod führen. Jüngste Studien belegen, dass der Glutamatagonist N-Methyl-D-Aspartat (NMDA) ein Auslöser für einen akuten Lungenschaden (ALI) sein kann. Beim ALI kommt es zu einer direkten und indirekten Schädigung der Alveolarepithelzellen und der Kapillarendothelzellen, was in weiterer Folge zu einem diffusen interstitiellen und alveolären Lungenödem und zu einer akuten hypoxämischen respiratorischen Insuffizienz (akutes hypoxämisches Atemversagen) führt. Zur Symtomatik des ALI zählen ein herabgesetztes Lungenvolumen und eine geringere Dehnbarkeit der Lunge (Compliance) sowie ein inhomogenes Ventilations-Perfusions-Verhältnis, was in einer Hypoxämie und Atemnot und letztendlich in der schweren Verlaufsform (Sauerstoffindex < 200) des akuten Atemnotsyndroms (ARDS) resultiert. (1) Darüber hinaus haben pathologische Befunde gezeigt, dass 64 % der ARDS-Patienten während der Konvaleszenz eine Lungenfibrose entwickeln (2). NP-120 (Ifenprodil) wurde in den 1990er Jahren von der Firma Sanofi ursprünglich für den französischen und japanischen Markt entwickelt, um Kreislaufprobleme zu behandeln. Das Arzneimittel ist in Japan und Südkorea als Generikum erhältlich und wird in der Behandlung bestimmter neurologischer Erkrankungen eingesetzt. Über Algernon Pharmaceuticals Inc. Algernon Pharmaceuticals ist ein auf klinische Prüfungen in der Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen, das sich vor allem der Weiterentwicklung seiner führenden Wirkstoffkomplexe widmet, die in der Behandlung der nichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH), der chronischen Niereninsuffizienz (CKD), des Reizdarmsyndroms (IBS), der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und bei chronischem Husten zum Einsatz kommen. Algernon hat im Hinblick auf NP-120 (Ifenprodil) einen Antrag auf erweiterten Schutz seines geistigen Eigentums für die Behandlung von Atemwegserkrankungen eingebracht und arbeitet derzeit an der Entwicklung einer geschützten Injektionsformulierung mit Depotwirkung. KONTAKTDATEN Christopher J. Moreau

CEO

Algernon Pharmaceuticals Inc.

604.398.4175 DW 701

info@algernonpharmaceuticals.com

investors@algernonpharmaceuticals.com

www.algernonpharmaceuticals.com.

