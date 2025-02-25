Alkoholfreier Aperitif mit Haltung: MILK gestaltet Packaging Design für Vöslauer FIZZZ

Vom Getränk zum Anlass: Packaging definiert den Moment

Alkoholfreier Genuss ist längst mehr als ein funktionales Versprechen – er wird zur kulturellen Haltung. Mit Vöslauer FIZZZ bringt Vöslauer ein neues Produkt auf den Markt, das genau hier ansetzt: als moderner, erwachsener Aperitif frei von Alkohol. Das Packaging dazu kommt von der Designagentur MILK. ( https://www.milk-food.de/ ) – und übersetzt diesen Anspruch in eine eigenständige visuelle Identität.

Im Zentrum der Aufgabe stand nicht die klassische Erfrischung-Logik der Near-Water-Kategorie, sondern die bewusste Abgrenzung hin zu einem neuen Nutzungsmoment: Alkoholfreie Aperitif Kultur. Genau hier setzt das Design an – mit einer Gestaltung, die weniger „Durstlöscher“ und mehr „Lifestyle-Statement“ ist.

„Mit Vöslauer FIZZZ reagieren wir auf ein deutlich wachsendes Bedürfnis nach alkoholfreien, aber dennoch erwachsenen Genussmomenten. Unser Ziel war es, ein Produkt zu entwickeln, das nicht als Verzicht wahrgenommen wird, sondern als eigenständige Wahl. Das Packaging spielt dabei eine zentrale Rolle, weil es diesen Anspruch sofort sichtbar macht.“ Das sagt dazu Yvonne Haider-Lenz – Leitung Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer.

Vom Getränk zum Anlass: Packaging definiert den Moment

MILK entwickelte ein Erscheinungsbild, das sich klar von den visuellen Codes funktionaler Getränkekommunikation löst. Statt fruchtiger Abbildungsklischees oder überladener Natürlichkeitsinszenierung setzt das Design auf Reduktion, grafische Prägnanz und stilsichere Retro-Vibes.

Die Gestaltung schafft damit bewusst Distanz zum klassischen Softdrink-Regal und positioniert Vöslauer FIZZZ näher an der Welt von Aperitif, Genuss und sozialem Moment. Das Packaging wird so zum entscheidenden Bedeutungsträger: Es signalisiert auf den ersten Blick, dass es hier nicht um Verzicht geht – sondern um eine neue Form des Genießens.

So entstand das Etikettendesign für Vöslauer FIZZZ ( https://www.milk-food.de/projekt/voeslauer-fizzz/ ). Dazu entwickelte die Wiener Lead-Agentur DMB. das Leitmotiv „Fizzzy ohne Dizzzy“ – eine Haltung, die Leichtigkeit kommuniziert, ohne Verzicht zu betonen.

„Wir wollten ein Design entwickeln, das sich wie ein erwachsener Aperitif anfühlt – leicht, stilvoll und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ohne die Codes von Alkohol zu kopieren, aber klar in dieser Welt verortet“, sagt Eleonore Eisath vom Lead Innovation Lab bei MILK.

Visuelle Eigenständigkeit als Differenzierungsstrategie

Gerade im wachsenden Markt alkoholfreier Alternativen entscheidet die gestalterische Klarheit über Markenwahrnehmung. MILK setzt deshalb auf ein stringentes, skalierbares Design System mit hohem Wiedererkennungswert am Point of Sale.

Das Ergebnis: eine klare, zeitgemäße Ästhetik, die sowohl im Regal als auch im digitalen Raum funktioniert – und insbesondere eine urbane, design affine Zielgruppe anspricht, für die bewusster Konsum und Ästhetik zusammengehören.

Packaging als Treiber für neue Konsumkultur

Mit Vöslauer FIZZZ zeigt sich exemplarisch, wie stark Packaging zur Etablierung neuer Produktkategorien beitragen kann. Statt bestehende Codes zu bedienen, schafft das Design einen eigenen Raum – zwischen Softdrink, Aperitif und Lifestyle Produkt.

„Die spannendsten Marken entstehen aktuell dort, wo sich Kategorien verschieben. Packaging spielt dabei eine zentrale Rolle, weil es diese neuen Bedeutungen unmittelbar sichtbar macht“, so Andreas Milk, Agentur-Gründer und Geschäftsführer von MILK.

Positionierung im Wachstumsfeld alkoholfreier Genuss

Die Einführung von Vöslauer FIZZZ trifft einen klaren Zeitgeist: bewusster Konsum, neue Trinkrituale und der Wunsch nach stilvollen alkoholfreien Alternativen. Das Packaging von MILK macht diesen Wandel sichtbar – und trägt dazu bei, die Marke als relevanten Player in diesem dynamischen Segment zu etablieren.

Mit Projekten wie diesem stärkt die Agentur ihre Position als spezialisierte Agentur für strategisches Verpackungsdesign im deutschsprachigen Raum – mit einem klaren Fokus auf Marken, die sich über Gestaltung differenzieren und kulturelle Trends aktiv mitgestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M.I.L.K. Agentur für moderne Kommunikation GmbH

Frau Eleonore Eisath

Waldschmidtstr. 19

60316 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49(0)69-8008717-0

web ..: https://www.milk-food.de/

email : eleonore@milk-food.de

MILK. ist eine Design- und Innovationsagentur aus Frankfurt am Main, spezialisiert auf Food-Marken und Packaging Design. Von der ersten Idee über die Markenstrategie bis zur finalen Verpackung begleitet MILK. Unternehmen, die ihren Produkten einen unverwechselbaren Auftritt im Markt geben möchten.

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